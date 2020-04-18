Гороскоп на літо 2020: які зміни чекають на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на літо 2020 для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на літо 2020 для всіх знаків Зодіаку розповіли, кому пощастить у коханні, грошах, роботі і кар'єрі. Детальний гороскоп на літні місяці - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 для всіх знаків Зодіаку на літні місяці обіцяє зміни в тих чи інших життєвих сферах кожному з них. Астрологи розповіли, в яких напрямках слід розвиватися представникам зодіакального кола в червні, липні і серпні, щоб досягти максимальних результатів і вберегтися від втрат.

Кому потрібно попрацювати заради підвищення? Хто ризикує втратити все і залізти в боргову яму? Кому варто більше відпочивати і поберегти здоров'я? У кого є шанс зустріти любов всього свого життя і побратися? Про все це та про багато іншого - читайте в нашому матеріалі.

Гороскоп на літо 2020: Овен (21 березня - 20 квітня)

Влітку Овну зірки приготували фантастичні відкриття і приємне проведення часу. Вас чекає багато нового, в тому числі і знайомство з неординарними людьми. Астрологи радять Овну побільше спілкуватися, вчитися бути дипломатичніше і добріше з оточуючими. У любовних стосунках все складеться по більшій частині чудово - літо 2020 відмінно підходить для змін у статусі, не виключені заручини або ж нові яскраві відносини.

У червні Овну небажано надто наполягати на своєму, якщо відносини з ким-то не особливо теплі. Астрологи радять бути дипломатичніше з іншими людьми. В амурних справах не виключені проблеми і сварки. Овну радять проявляти мудрість, терпіння, якщо ситуація погіршиться через ревнощі або гординю партнера.

Середина літа сприятлива для вирішення побутових, господарських питань. Можна почати ремонт, купити меблі і зайнятися оновленням інтер'єру. Липень обіцяє Овну стабільне положення в фінансах. Гроші, звичайно, будуть розлітатися, але нові надходження будуть стабільними.

Серпень Овну обіцяє зміни. Самотніх представників знаку чекають пригоди романтичного характеру. Можливий різкий стрибок у кар'єрі, тут упустити шанс не можна - Вам належить попрацювати. Якщо у Вас є творчі таланти, місяць краще присвятити їх реалізації.

Гороскоп на літо 2020: Телець (21 квітня - 21 травня)

Сезон буде справді спекотним, адже доведеться пережити всі "принади" фінансових проблем. Астрологи не радять Тельцю влазити в кредити, авантюри і інші ризиковані ситуації. На жаль, можна залишитися без нажитого непосильною працею до кінця літа. Влітку можна опинитися в нелегкій психологічної ситуації.

На початку літа у Тельця з'являться нові та вигідні проекти. Але щоб їх утримати, потрібно стати ініціативніше. Конкуренція буде жахлива, будьте обачним. Жінкам Тельцям взагалі заборонено смітити грошима, навіть якщо хочеться причепуритися і відпочити по повній програмі.

У липні Тельцю не варто будувати глобальні плани. Астрологи рекомендують довіритися обставинами. Тоді все складеться несподіваним, найприємнішим чином. Можна опинитися під владою рутинних, побутових справ, астрологи рекомендують відпочити і більше думати про духовне, а не про земне.

Серпень Тельцю обіцяє великий фінансовий прибуток. Але витрачати його направо і наліво не слід. Самотні жінки цього знака мають всі шанси зустріти чоловіка - люблячого і надійного. Саме про нього ви мріяли.

Гороскоп на літо 2020: Близнюки (22 травня - 21 червня)

Гороскоп на літо 2020 Близнюкам радить бути економніше, щоб не влізти в борги. Звичайно ж, хочеться осягнути неосяжне, але це збитково. Спробуйте збирати гроші, а не пускати їх на бездумні справи і покупки.

На початку червня Близнюки всерйоз займуться питаннями побуту, будинки і сім'ї. Це похвально, але про відпочинок забувати не варто. Не виключено підвищення по службових сходах. Але в потоці справ не варто забувати про рідних і коханих людей. Інакше сімейний човен зазнає аварії в бурхливому океані вашої зайнятості.

У липні Близнюкам варто вести розмірене і спокійне життя. Вмійте поєднувати приємне з корисним, щоб не вийти із зони комфорту. Якщо потрібно добудувати дачу або ремонт в квартирі, то заздалегідь купіть матеріали. У стосунках з коханою людиною не все гладко і безхмарно. Багатьом потрібно зробити важливий вибір у житті, щоб зберегти союз. Але якщо обидва прийшли до висновку, що треба розлучитися - не чіпляйтеся за останню надію.

В кінці літа Близнюки можуть самі спровокувати конфлікти, як на роботі, так і в сім'ї. З грошима все буде в порядку, а ось авторитет серед рідні може зникнути. Перспективні пропозиції прийдуть звідти, звідки ви їх і не чекали. Якщо потрібно вчитися і підвищувати кваліфікацію, то не відмовляйтеся. Головне, щоб робочі інтереси не йшли наперекір особистому життю.

Гороскоп на літо 2020 для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на літо 2020: Рак (22 червня - 22 липня)

Влітку 2020 Ви будете сповнені енергії, натхнення і бажання перевернути цей світ. Вийде, як не дивно. Принаймні, відносини з людьми стануть набагато міцніше, гармонійніше. Когось чекають ділові контакти, а когось - доленосна зустріч. Не бійтеся закохуватися, дарувати чарівність, позитивний настрій.

У червні Рака чекає фінансовий прибуток, який на початку літа буде витрачений на повноцінний відпочинок. Щоб все склалося як треба, Раку не варто вступати в суперечки з тими, до кого ще рости і рости. Перемога не змусить себе чекати, не квапте події, і наберіться терпіння.

В середині літа начальство оцінить Ваш потенціал, винагородить премією і навіть допоможе в реалізації великих проектів. Астрологи радять у липні холостякам Ракам стати ініціативніше. Інакше, зі смутком у погляді будете самотньо блукати вулицями міста.

У серпні Вас чекає маса нових і яскравих знайомств. Вашу індивідуальність, романтичність не можна не помітити, дерзайте. Головне, не заганяйте себе в кут непотрібними думками і припиніть аналізувати - просто насолоджуйтеся життям, висновки будемо робити восени.

Гороскоп на літо 2020: Лев (23 липня - 23 серпня)

Лев оптимістично зустріне цей період, але прикро, що працювати доведеться грунтовно. Через сильну завантаженість потрібно чимось жертвувати. Очевидно, під приціл потрапить особисте життя, на яке хронічно не вистачить часу. Будьте обережні - Ваша половинка може не підтримати Ваші амбіції.

На початку червня у Левів буде багато турбот і невирішених проблем. Заздрісників буде багато, спробуйте їх "ліквідувати" без сторонньої допомоги. Не потрібно хвалитися успіхами на робочому і фінансовому фронті, адже щастя і успіх люблять тишу.

У липні зірки обіцяють Леву приємну відпустку, а також рішення побутових питань, які були засунуті в довгий ящик. Не прагніть виконати все ідеально, помилки можуть стати рушійною силою навіть у критичних ситуаціях. Робіть висновки і йдіть далі.

В серпні на Лева чекає по-справжньому гарячий місяць. Вам вдасться і відпочити, і досягти успіху на роботі. Від того, наскільки добре ви будете Ви будете працювати, залежить фінансове положення до кінця місяця. І нехай хтось назве вас особистістю меркантильною, не звертайте уваги.

Гороскоп на літо 2020: Діва (24 серпня - 23 вересня)

Гороскоп на літо 2020 Діві передбачає гарний відпочинок. Ну, а яке саме місце виберете для радощів і задоволень, рішення ваше. Головне, щоб грошей на все вистачило й не переобтяжували недоробки. Дихайте на повні груди, наповнюйтеся оптимізмом і все вийде.

У червні Діві астрологи радять тримати при собі бажання і секрети. Ви і так достатньо поширювалися про успіхи в особистому, діловій сфері. Абстрагуйтеся від людей, з якими ви відчуваєте себе незатишно. Інтуїція дасть знак - як і з ким зав'язати співпрацю на початку літа.

У липні зірки обіцяють Вам стабільне матеріальне становище. Багатства незліченні на голову не впадуть, але Ви не залишитесь ні з чим. Сміливо будуйте плани, не вникайте в чужі справи і присвятіть час навчанню. Якщо хочеться реалізуватися в творчості чи бізнесі, то вам всюди "зелене" світло.

У серпні у Діви чимало шансів просунутися вгору по кар'єрних сходах. Але про людей, яких кохаєте всім серцем, не забувайте. Їм буде особливо приємно дізнатися про ваші стрімкі успіхи.

Гороскоп на літо 2020 для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на літо 2020: Терези (24 вересня - 23 жовтня)

На Терези влітку 2020 чекають пригоди, враження та незабутні емоції, а на самотніх представників знаку - нові романтичні знайомства. Якщо друзі та колеги почнуть лізти з порадами, то постарайтеся зупинити їх філософський потік. А сімейним Терезам доведеться розриватися між сім'єю і роботою.

У червні астрологи обіцяють Терезам незначні суперечки, але всі вони легко вирішаться. Подивіться на свою поведінку зі сторони, щоб зрозуміти, хто правий, а хто винен. Багато сил доведеться витратити на вирішення різних конфліктів. Але ви наполегливі і лояльні, а ці якості рідко уживаються в одній людині.

Гороскоп на липень пророкує Терезам домашні клопоти і рішення проблем близьких родичів. Ухилитися тут не вдасться, вони ґрунтовно на вас насіли. Але якщо планувати кожен день, то можна без затримок усунути масу неприємних моментів.

У серпні Терезам потрібно більше відпочивати і займатися спортом. Вибирайте вправи для ніг і хребта. Тоді в осінній період увірветесь абсолютно здоровою людиною.

Гороскоп на літо 2020: Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)

Скорпіона відвідає світла і корисна думка - потрібно терміново зміцнювати фінансове становище. Щоб досягти успіху Скорпіону варто менше займатися чужими справами. Зосередьтеся на своїх, щоб ні від кого не залежати ні матеріально, ні емоційно. Навколо стільки перспектив, що їх можна ловити сачком, як метеликів.

У червні Скорпіону астрологи радять бути на сторожі свого здоров'я. Загартовуйте організм, приймайте сонячні ванни і плавайте. І не кажіть, що шалено зайняті роботою, для приємного відпочинку завжди можна знайти час. Нехай пару годин на себе, але вони підуть на користь організму.

Неприємності в сімейному житті - не виняток у липні, але Скорпіону потрібно стати мудрішими. І про почуття гумору не забувайте, яке допоможе розглянути "зерно" навіть в мінусах. Не виключено, що під час спортивних занять отримаєте травму або вивих. Обережніше з новими вправами.

Серпень обіцяє вигідні угоди, надійних партнерів і великий приплив енергії. Якщо правильно розподілити сили, то ніхто не зможе вибити вас із сідла. Скачіть щодуху до свого успіху. На жаль, без конфліктів і конкуренції справа не обійдеться. Обставини змусять на вчинки, на які Вам би не хотілося зважуватися.

Гороскоп на літо 2020: Стрілець (23 листопада - 21 грудня)

Самотньому Стрільцеві астрологи пророкують доленосну зустріч. Те, що це любов, а не підробка, зрозумієте відразу. Людина буде не тільки привабливою зовні, але і багатогранною внутрішньо. Про такого супутника життя можна лише мріяти. Сімейні Стрільці налагодять стосунки з партнерами.

Початок літа увінчається не лише приємними моментами, але і численними суперечками з ріднею. У деяких ситуаціях винні ви, тому терміново виправляйтесь. У червні Стрільцеві рекомендують загартовувати волю, набратися терпіння, стати доброзичливішими. Закохані задумаються про створення сім'ї.

У липні Стрільцеві астрологи радять займатися роботою навіть під час відпустки. Вона не забере багато часу, якщо все під контролем, а майбутній успіх окупить витрачений час. Для вирішення фінансових проблем зверніться до знаючих людей.

Серпень Стрільцеві обіцяє багато суєти на роботі. Але в процесі вийде і зав'язати романтичні контакти. Особливо, якщо ви людина вільна. Сімейним людям потрібно подбати про те, щоб відносини із половинкою не перетворилися на муки і нудьгу.

Гороскоп на літо 2020 для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на літо 2020: Козеріг (22 грудня - 20 січня)

Козерогам влітку належить чимало похвилюватися за своє матеріальне становище, але це на краще. Адже, раніше ви занадто недбало ставилися до всього, що стосується грошей і покупок. Тепер настав період економії і практичності. Козерогові потрібно подумати про додатковий заробіток.

У червні у Козерога може статися новий чуттєвий роман. Ви настільки захопитеся обранцем, що захочете разом з ним провести відпустку. Ці відносини можуть перерости у щось серйозне. А от сімейні Козероги можуть зіткнутися з нерозумінням близької людини.

Ідеї і плани, які Козеріг виношував ще з весни, реалізуються в середині літа. Це буде особливо приємно усвідомлювати, коли отримаєте грошову винагороду. Козерога чекають неповторні враження, яскраві зустрічі і любовний роман. Жінки цього знаку точно свого чоловіка не упустять.

Кінець літа - не завершення пристрасної епопеї, а її продовження. Нехай декому доведеться працювати з ранку до вечора, але ночі будуть незабутніми. Тільки не робіть поспішних висновків, навіть якщо обранець не виявився ідеалом.

Гороскоп на літо 2020: Водолій (21 січня - 18 лютого)

Гороскоп на літо 2020 Водолію обіцяє бонуси, дивіденди і вигідні вкладення. Вам вдасться швидко налагодити фінансові справи, а потім відмінно відпочити і оздоровитися. Зміцнення імунітету, а не тільки грошової ситуації, має бути на першому місці.

У червні Водоліям не доведеться шукати привід, щоб посваритися з усіма і назавжди. Він знайдеться, якщо будете поводити себе агресивно і безвідповідально. З колегами сперечатися будете постійно, а родичів взагалі проігноруєте. Астрологи радять побільше працювати над собою на початку літа.

У липні на Водолія чекає маса сюрпризів у діловій сфері. Чим старанніше візьметеся за роботу, тим вищими будуть успіхи і прибуток. Але не забувайте і про відпочинок, інакше здоров'я почне підводити.

Сімейного Водолія у серпні чекає справжня драматична ситуація. З одного боку вона зміцнить авторитет у колі родичів, з іншого - може роз'єднати вас з коханим духовно. У будь-якому випадку орієнтуйтеся на голос розуму, щоб реально і без затримок вирішити всі нагальні проблеми.

Гороскоп на літо 2020: Риби (19 лютого - 20 березня)

Астрологи радять Рибам влітку 2020 грамотно розподілити свій час, щоб його цілком вистачило і на повноцінний відпочинок. Можливі сварки з діловими партнерами. Незважаючи на те, що ви давно співпрацюєте, спори будуть регулярними і серйозними.

У червні вдасться розвинутися в самих різних напрямках, зміцнити фінансове становище, авторитет. Головне, не сумніватися в собі і бути відповідальним у роботі. Зірки обіцяють масу шансів на успіх, але вхопившись за один, можна втратити інші. Руками, головою і, звичайно ж, ногами потрібно бігти до свого благополуччя.

Риб у липні чекає мрійлива, романтична пора. Ви познайомитеся з людиною, яка сподобається друзям, родичам. Ви закохаєтеся ґрунтовно і по вуха, що вже говорить про щасливі, міцних відносини. Риби, які у стосунках давно, подивляться на свого партнера по-новому.

У серпні гроші будуть спливати і знову повертатися, але стабілізувати ситуацію не вдасться. Один з партнерів переконає в правильності своєї ідеї, інший втече до конкурентів. Неприємності так і валяться, але триматися на плаву потрібно.

Отже, підіб'ємо підсумки: на Овнів чекають зміни на любовному фронті, Тельці можуть втратити гроші, а Близнюки отримати підвищення на роботі і проблеми вдома, Раків чекає нове кохання і відкриття, Леви будуть багато працювати, а Діви просунуться в кар'єрі. На Терезів чекають пригоди, Скорпіонів - успіх у справах, а Стрільці зустрінуть любов усього життя, Козероги отримають нові враження, Водолії поправлять фінансове становище, а Рибам потрібно бути обережніше з грошима.

Раніше ми писали, які речі потрібно обов'язково зберігати в гаманці, щоб там завжди водилися гроші.