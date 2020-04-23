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Гороскоп здоровья на май: этим знаком Зодиака грозит опасность

STYLERЖизнь    23.04.2020 - 21:49
Гороскоп здоровья на май: этим знаком Зодиака грозит опасность
Гороскоп здоровья на май 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи назвали в гороскопе здоровья на май знаки Зодиака, здоровье которых может пошатнуться

Гороскоп 2020 на май расскажет о знаках Зодиака, которым планеты уготовали не очень радужные перспективы относительно здоровья. Кому нужно усиленно беречь себя от болезней в последний месяц весны - в материале Styler.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в мае может ухудшиться физическое состояние, организм внезапно даст сбой или дастся в знаки старая травма либо недолеченный пиелонефрит.

Гороскоп здоровья на май: Телец

Тельцу в мае обязательно правильно питаться. Иначе проблемы с пищеварительным трактом покажутся на вашем лице. Да и это станет не самой большой вашей проблемой. Если вы хотите избежать изжоги, вздутия и прочих прелестей, уже сейчас начните составлять для себя меню. Овощи, фрукты, орехи - вот что наполнит вас силами и энергией. Ну и конечно же не забывайте о полноценном сне.

Гороскоп здоровья на май: Рак

С точки зрения здоровья, май - не месяц Рака. Дадут о себе знать старые болезни, возможно обострение со стороны почек и мочеиспускательной системы. Чтобы избежать весенней "радости" в виде пиелонефрита или цистита, вспомните о правильном питьевом режиме и замените чашку кофе стаканом воды. Иначе припухлость лица по утрам станет для вас наименьшим злом.

Гороскоп здоровья на май: Лев

В мае Льву будет получить ОРВИ, а то и что похуже, как раз плюнуть. Так что не забывайте про меры профилактики, чаще мойте руки, соблюдайте личную гигиену. Ну а чтобы болезнь не проникла в дом, проветривайте квартиру не меньше двух раз в день. Не перегружайтесь, больше спите и чаще делайте перерывы в работе. А еще бойтесь аллергий и депрессий.

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