Гороскоп на 28 квітня: Раків чекає доленосний день, а Терезам треба берегти гроші

Гороскоп на сьогодні 28 квітня всім знакам Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на сьогодні 28 квітня для всіх знаків Зодіаку розповіли про випробування, через які їм доведеться пройти, а деяких зірки щедро обдарують подарунками

Гороскоп 2020 на сьогодні 28 квітня для всіх знаків Зодіаку обіцяє деяким з них успіх і везіння, а комусь збитки та поразки. Астрологи дали кожному з дванадцяти представників зодіакального кола важливі поради, які допоможуть легко прожити цей день, а дехто винесе важливий урок.

Кому зірки готують доленосну зустріч? Хто зможе сьогодні зробити новий крок у досягненні своїх цілей? Для кого цей день буде схожий на американські гірки? Кого чекають втрати 28 квітня, і як їх уникнути - читайте в гороскопі на сьогодні в матеріалі Styler.

Гороскоп на 28 квітня 2020 Овен

Астрологи не рекомендують Овну діяти спонтанно або ж необдумано. Якщо у вас виникне відчуття, що обстановка почала накалюватися, постарайтеся не опинитися в епіцентрі подій. Сьогодні чудовий день, щоб згадати про давніх друзів і відновити з ними спілкування. Просто наберіть номер, а слова самі знайдуться!

Гороскоп на 28 квітня 2020 Телець

Сьогодні перешкоди можуть виникати там, де ви їх зовсім не чекали. Астрологи радять відкласти з'ясування стосунків і пошук винних. Сьогодні краще зосередитися на вирішенні поточних питань. Не забувайте підтримувати близьких, але і самі не відмовляйтеся від допомоги. У цей вівторок не завадить гарненько виспатися і побільше відпочивати.

Гороскоп на 28 квітня 2020 Близнюки

Для Близнюків настає сприятливий час для подолання внутрішніх конфліктів. Для вас нарешті стануть зрозумілі ваші власні бажання і цілі. Ви зможете відмовитися від давніх страхів і помилок, що заважають просуванню вперед. Вдало повинні пройти будь-які переговори і прийняття ділових рішень.

Гороскоп на 28 квітня 2020 Рак

У цей день можна приймати доленосні рішення. Астрологи радять Раку діяти сміливіше і вірити у свій успіх. Сьогодні ви зможете зустріти свою половинку, частіше спілкуйтеся в мережі, покидаючи світ своїх мрій і фантазій. Особливої уваги потребує здоров'я. Уникайте фізичного та емоційного перенапруження.

Гороскоп на 28 квітня 2020 Лев

У Леві прокинеться справжній упертюх, через що можна з легкістю нарватися на конфлікт. А ось зовсім небагато поступливості з вашого боку допоможуть докорінно змінити ситуацію. Астрологи рекомендують Леву бути обережнішими у спілкуванні з особами протилежної статі.

Гороскоп на 28 квітня 2020 Діва

Діві не можна братися за нові справи, не закінчивши старі. Постарайтеся 28 квітня не давати нікому ніяких обіцянок, не брати підвищених зобов'язань, а також не довіряйте тому, що вам радять. Не варто затівати важливу розмову з рідними, особливо зі старшими членами сім'ї.

Гороскоп на 28 квітня 2020 Терези

Сьогодні вдалий день, щоб взятися за підвищення своєї кваліфікації. Вступіть на освітні курси або самі візьміться студіювати знання у напрямку, що вас цікавить. З коханою людиною потрібно бути привітніше і проявити більше фантазії у спільному проведенні часу. З грошима варто бути обережніше - дотримуйтеся принципів розумної економії.

Гороскоп на 28 квітня 2020 Скорпіон

Сьогоднішній день буде наповнений різними спокусами, і треба чітко розуміти, що ви можете собі дозволити, а що ні. Астрологи рекомендують не давати хід своїм негативним емоціям. Від спілкування з людьми, які викликають дискомфорт, потрібно відмовитися.

Гороскоп на 28 квітня 2020 Стрілець

Вівторок 28 квітня може подарувати Стрільцеві нові цікаві перспективи, особливо в професійній області. Астрологи радять проявляти не тільки бажання, але і хватку. А якщо будете зволікати з ухваленням рішення або просто розслабитеся, то втратите час.

Гороскоп на 28 квітня 2020 Козеріг

Для Козерога настає вдалий період в кар'єрних перспективах. Якщо ви розраховуєте на підвищення по службі або збільшення зарплати, сміливо повідомляйте про це начальству. Ну а якщо нинішнє місце роботи вас не влаштовує, краще почати пошуки чогось нового і більш перспективного.

Гороскоп на 28 квітня 2020 Водолій

Ви будете натягнуті як тятива перед пострілом і гостро реагувати на все, що відбувається. Будьте обережні стосовно нових знайомих. Сьогодні над вами нависне небезпека обману, причому дуже вправного. Не довіряйте людям, які занадто багато і красиво говорять.

Гороскоп на 28 квітня 2020 Риби

28 квітня може виявитися напруженим. Не все, що ви планували, зможете реалізувати. А ось в любовній сфері пануватиме гармонія. Можете розповісти партнерові про свої бажання і фантазії, і він постарається їх втілити. Самотніх представників знаку може очікувати нове приємне знайомство.

Що ж, підіб'ємо підсумки, сьогодні Овну, Тельцю і Скорпіону потрібно уникати конфліктів, а Близнюки вступлять у конфлікт самі з собою, Рака чекають доленосні рішення, Лев постраждає від упертості, а Діві не можна давати обіцянки. Терезам потрібно бути обережніше з грошима, Стрільцю - ловити удачу за хвіст, Козеріг може піднятися по кар'єрних сходах, Водолію треба бути обережним, а Рибам не пощастить у справах, але поталанить в коханні.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких травень буде дуже складним місяцем.

Також ми в докладному гороскопі на літо 2020 для всіх знаків Зодіаку розповідали, які життєві сфери - любов, кар'єра, сім'я, гроші - стануть для них пріоритетними у найспекотніші місяці року.