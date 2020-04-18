Щастя не за горами: астрологи назвали головних щасливчиків травня

Гороскоп на травень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким травень принесе щастя і фінансову підтримку

Гороскоп на квітень свідчить про те, що місяць стане спокійним і щасливим у більшості знаків Зодіаку. Можливі невеликі негаразди, побутові проблеми, але все це дуже швидко вирішиться. А в особистому плані у більшості представників зодіакального сузір'я наступить взаєморозуміння і любов.

Астрологи дали прогноз на травень 2020 року і назвали знаки Зодіаку, яким останній місяць весни принесе позитивні, але кардинальні зміни в житті.

Овни

У травні зірки обіцяють Овнам поліпшення фінансового та соціального стану. З'явиться стабільність, і можливість відкрити або розвинути свій власний бізнес. Також вірогідні нові знайомства, які в майбутньому переростуть у прекрасні дуети для романтичних або ділових відносин.

Телець

У травні Тельці зможуть досягти глибокого внутрішньої рівноваги та зможуть досягти успіхів у багатьох сферах життя. З'являться нові цілі, інтереси, нові друзі. Також в позитивному ключі буде складатися те, що з'явилося в житті Тельців з початку 2020 року – робочі та любовні відносини. Вони зможуть зайняти позицію лідера, а Плутон відкриє їм нові шляхи до перемоги.

Діва

Цей місяць для Дів стане особливо легким і продуктивним. З'явиться прилив сил і спокій, які суттєво вплинуть на просування вгору по кар'єрних сходах. Зірки обіцяють тим Дівам, які до цього часу не завели сім'ю, доленосну зустріч. Швидше за все саме ця людина в майбутньому стане відданим і люблячим супутником життя.

Скорпіон

Всі питання, які стосуються справ сердечних, в травні підуть вгору. Позитивна енергія Нептуна дасть шанс підкорити нові вершини, запустити власний бізнес і значно покращити своє матеріальне становище. Енергетика місяця дасть достатньо сил для того, щоб втілити в життя не тільки задумане раніше, але та ідеї, які будуть приходити в голову щодня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким друга половина квітня принесе істотний прибуток.