Гороскоп 2022 для знака Собака: що зміниться у вашому житті в рік Чорного Тигра

До знаку Собака можуть віднести себе люди, що народилися в 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 роках.

Загальна характеристика року для знака

Рік Чорного Тигра виявиться для представників знака Собака дуже різноманітним. Для досягнень своїх цілей вам потрібно буде наполегливо працювати.

При цьому покровитель року буде допомагати вам за ваше природне благородство. Ваша рішучість в роботі дуже сподобається Тигру - початок року обіцяє бути дуже продуктивним.

У грошах ви не будете відчувати проблем. Постарайтеся обмежити дорогі імпульсивні покупки.

Гороскоп для жінок, народжених в рік Собаки

Експерти кажуть, що дівчата, народжені в рік Собаки будуть відчувати свою привабливість і силу, завдяки чому їм забезпечена увага шанувальників. З самооцінкою у вас точно все буде в порядку.

Заміжнім представницям знака слід бути акуратніше, так як через флірт направо і наліво ви можете втратити вашого партнера.

Також уважніше стежте за тим, що говорите - будь-яке неправильно сказане слово може зруйнувати дружбу, кар'єру або сім'ю.

Гороскоп 2022 для Собак-чоловіків

У новому році вас не накриють труднощі, якщо ви будете контролювати свої слова, щоб не зірватися на когось.

У робочому аспекті чоловіків чекають вдалі домовленості, угоди, вигідні пропозиції. Постарайтеся знайти собі партнера, з яким зможете разом реалізовувати амбіції.

В особистому житті включайте частіше тверезий розум. Одиноким чоловікам можуть зустрітися корисливі жінки, тому потрібно бути дуже уважним.

А ось сімейним чоловікам-Собакам рекомендується стежити за своєю поведінкою з іншими жінками, щоб не втратити сім'ю.

Гороскоп Собаки на 2022 рік на здоров'я

Експерти попереджають, що у 2022 році вам варто дбайливо ставитися до свого здоров'я.

Перегляньте свої шкідливі звички: харчування, куріння, алкоголь.

Незважаючи на небезпеку підхопити хронічні захворювання, привабливість і внутрішній вогник ви будете на висоті.