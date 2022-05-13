Monobank повернув важливі для українців сервіси: про що йдеться
Monobank в повному обсязі відновлює програми кредитування, а саме: "розстрочку" і "Покупку частинами".
Про це повідомив один із співзасновників банку Олег Гороховський.
"Вранці відновили кредитування. Близько 600 000 клієнтів, сумарно на 18 млрд гривень кредитних лімітів на розстрочку і "Покупку частинами"! День-два буде проливатися такий масив лімітів", - повідомив Гороховський.
Також він зазначив, що зараз потрібно підтримувати економіку.
"Впевнені за нами підуть і інші банки. Нам слід підтримувати економіку, споживання і бізнес в Україні. Кожен на своєму місці. Економічний фронт", - підкреслив Гороховський.
Як ми раніше писали, після закінчення війни людей, які прострочили виплати за кредитами, чекає покарання. Фінансові установи не зможуть просто прощати борги, так як повинні виплачувати іншим клієнтам депозити.
До речі, українцям розповіли, що потрібно знати про кредитні канікули.