Monobank повернув важливі для українців сервіси: про що йдеться

Monobank в повному обсязі відновлює програми кредитування, а саме: "розстрочку" і "Покупку частинами".

Про це повідомив один із співзасновників банку Олег Гороховський.

"Вранці відновили кредитування. Близько 600 000 клієнтів, сумарно на 18 млрд гривень кредитних лімітів на розстрочку і "Покупку частинами"! День-два буде проливатися такий масив лімітів", - повідомив Гороховський.

Також він зазначив, що зараз потрібно підтримувати економіку.

"Впевнені за нами підуть і інші банки. Нам слід підтримувати економіку, споживання і бізнес в Україні. Кожен на своєму місці. Економічний фронт", - підкреслив Гороховський.