НБУ відзначив обмеження на курс продажу валют

Національний банк України (НБУ) з завтрашнього дня, 21 травня, скасовує обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

"З 21 травня 2022 року скасовуються обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам", - йдеться у релізі.

Зазначається, що також скасовуються аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо розрахунок відбувається за гривневою картою за кордоном.

Крім того, тимчасово знижено щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тисяч гривень в еквіваленті зі 100 тисяч гривень. Як пояснили в НБУ, це дозволить знизити ризики відтоку капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень.