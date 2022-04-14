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НБУ дозволив українцям знову купувати готівкову валюту

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Четвер 14 квітня 2022 20:55
НБУ дозволив українцям знову купувати готівкову валюту Українцям дозволили купувати валюту (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Національний банк дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню з 14 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Зазначається, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій.

При цьому для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальним обсягом купівлі нею готівкової іноземної валюти та обсягом її продажу. Така різниця розраховуватиметься, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Також курс продажу готівкової валюти уповноваженими установами може відхилятися не більш як на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції. Водночас курс не може бути нижчим за офіційно встановлений.

Окрім того, з метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

Раніше ми повідомляли, що НБУ профінансував дефіцит бюджету та викупив військові облігації ще на 20 млрд гривень.

Також ми писали, що у НБУ допускають поступове ослаблення валютних обмежень.

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