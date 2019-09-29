Міста затопить: зміна клімату в Україні призведе до непоправних наслідків

Зміна клімату в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Прибережні міста України будуть частково покриті водою до кінця цього століття

Експерти стверджують, що Одесу до 2100 року частково заллє водою, що буде пов'язано з кліматичними змінами. Про це повідомляє координатор програми "Зміна клімату та енергетична політика" Оксана Алієва, передає Сьогодні.

Лісові пожежі, нові комахи-шкідники, проблеми з дорогами - тільки частина наслідків кліматичних змін. За словами експерта, існують дослідження громадської організації "Екодія", які говорять, що підвищення рівня Світового океану загрожує також і Україні, а особливо її південних регіонах.

Зміна клімату в Україні істотно позначиться на містах (фото:pixabay.com)

"Прибережні міста України у т. ч. і Одеса, будуть частково покриті водою до кінця цього століття, до 2100 року, це дуже близька перспектива, наші діти доживуть до цього часу. І ми будемо спостерігати, що частина українських міст на півдні просто підуть під воду", - говорить фахівець.

За словами експерта, люди ще більше підсилюють кліматичну кризу - крім викидів антропогенних, самі стають чинниками додаткового впливу на зміни клімату.

Зміна клімату в Україні істотно позначиться на містах (фото:pixabay.com)

Зміни клімату також помітно впливають на здоров'я громадян. Експерт навела наочний приклад.

"Стосовно здоров'я в цілому дуже яскраве порівняння. Коли людина хворіє і у неї на 1,5 градуси підвищується температура, це в середньому 38,1, людина почуває себе дуже погано. Так само і наша планета, якщо її температура підвищиться хоча б на 1,5 градуси. А зараз є великий ризик її підвищення", - говорить Алієва.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз на початок жовтня. Погода буде переважно бездощовою, однак опади будуть чергуватися з сонцем.

Ми писали, що мільйони людей у світі беруть участь у кліматичних протестах із закликом до урядів вжити заходів для боротьби зі зміною клімату.