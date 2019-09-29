Города затопит: изменение климата в Украине приведет к непоправимым последствиям

Изменение климата в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Прибрежные города Украины будут частично покрыты водой к концу этого века

Эксперты утверждают, что Одессу до 2100 года частично зальет водой, что будет связано с климатическими изменениями. Об этом сообщает координатор программы "Изменение климата и энергетическая политика" Оксана Алиева, передает Сегодня.

Лесные пожары, новые насекомые-вредители, проблемы с дорогами - только часть последствий климатических изменений. По словам эксперта, существуют исследования общественной организации "Екодія", которые говорят, что повышение уровня Мирового океана грозит также и Украине, а особенно ее южным регионам.

Изменение климата в Украине существенно скажется на городах (фото:pixabay.com)

"Прибрежные города Украины в т.ч. и Одесса, будут частично покрыты водой к концу этого века, до 2100 года, это очень близкая перспектива, наши дети доживут до этого времени. И мы будем наблюдать, что часть украинских городов на юге просто уйдут под воду", - говорит специалист.

По словам эксперта, люди еще больше усиливают климатический кризис - кроме выбросов антропогенных, сами становятся фактором дополнительного влияния на изменения климата.

Изменение климата в Украине существенно скажется на городах (фото:pixabay.com)

Изменения климата также заметно влияют на здоровье граждан. Эксперт привела наглядный пример.

"В отношении здоровья в целом очень яркое сравнение. Когда человек болеет и у него на 1,5 градуса повышается температура, это в среднем 38,1, человек чувствует себя очень плохо. Так же и наша планета, если ее температура повысится хотя бы на 1,5 градуса. А сейчас есть большой риск ее повышения", - говорит Алиева.

Напомним, что синоптики дали прогноз на начало октября. Погода будет преимущественно дождливой, однако осадки будут чередоваться с солнцем.

Мы писали, что миллионы людей в мире участвуют в климатических протестах с призывом к правительствам принять меры для борьбы с климатическим кризисом.