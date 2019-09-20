Мільйони людей у світі беруть участь у кліматичних протестах

Фото: Кліматичні протести (twitter.com.franceinter)

Сотні мітингів пройшли по всій Європі, в тому числі в Чехії, Німеччині, Великобританії та Польщі

Мільйони людей по всьому світу беруть участь у глобальному кліматичному страйку із закликом до урядів вжити заходів для боротьби із зміною клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зазначається, що демонстрації стартували з Австралії, де учасники страйку вийшли на вулиці 110 міст і селищ, включаючи Сідней і столицю країни Канберри.

"Демонстранти закликали свою країну (Австралію - ред), найбільшого в світі експортера вугілля та скрапленого природного газу, вжити рішучих заходів для скорочення викидів парникових газів", - йдеться у повідомленні.

Протести частково натхненні шведської активісткою-підлітком Гретою Тунберг, яка протягом минулого року організовувала щотижневі демонстрації під назвою "П'ятниці за майбутнє", закликаючи світових лідерів активізувати свої зусилля по боротьбі зі зміною клімату.

Сотні мітингів пройшли по всій Європі, в тому числі в Чехії, Німеччини, Великобританії та Польщі.

Фото: Кліматичні протести (twitter.com.franceinter)

Нагадаємо, на саміті Європейської ради в Брюсселі лідери країн Євросоюзу не змогли домовитися про створення до 2050 року умов для захисту клімату. Лідери країн ЄС не змогли досягти згоди щодо політики захисту клімату через заперечення лідерів східноєвропейських країн.

РБК-Україна писало, що в Лондоні поліція затримала 1065 осіб, які брали участь в масових акціях протесту проти зміни клімату. Протестувальники вимагали скорочення викидів у повітря, а також оголошення кліматичного та екологічного надзвичайного стану. Тільки 53 із затриманих було пред'явлено звинувачення в кримінальних злочинах.