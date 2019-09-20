ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мільйони людей у світі беруть участь у кліматичних протестах

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 17:30
Мільйони людей у світі беруть участь у кліматичних протестах
Фото: Кліматичні протести (twitter.com.franceinter)

Сотні мітингів пройшли по всій Європі, в тому числі в Чехії, Німеччині, Великобританії та Польщі

Мільйони людей по всьому світу беруть участь у глобальному кліматичному страйку із закликом до урядів вжити заходів для боротьби із зміною клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зазначається, що демонстрації стартували з Австралії, де учасники страйку вийшли на вулиці 110 міст і селищ, включаючи Сідней і столицю країни Канберри.

"Демонстранти закликали свою країну (Австралію - ред), найбільшого в світі експортера вугілля та скрапленого природного газу, вжити рішучих заходів для скорочення викидів парникових газів", - йдеться у повідомленні.

Протести частково натхненні шведської активісткою-підлітком Гретою Тунберг, яка протягом минулого року організовувала щотижневі демонстрації під назвою "П'ятниці за майбутнє", закликаючи світових лідерів активізувати свої зусилля по боротьбі зі зміною клімату.

Сотні мітингів пройшли по всій Європі, в тому числі в Чехії, Німеччини, Великобританії та Польщі.

Фото: Кліматичні протести (twitter.com.franceinter)

Нагадаємо, на саміті Європейської ради в Брюсселі лідери країн Євросоюзу не змогли домовитися про створення до 2050 року умов для захисту клімату. Лідери країн ЄС не змогли досягти згоди щодо політики захисту клімату через заперечення лідерів східноєвропейських країн.

РБК-Україна писало, що в Лондоні поліція затримала 1065 осіб, які брали участь в масових акціях протесту проти зміни клімату. Протестувальники вимагали скорочення викидів у повітря, а також оголошення кліматичного та екологічного надзвичайного стану. Тільки 53 із затриманих було пред'явлено звинувачення в кримінальних злочинах.

Під ОП пройшла акція проти "формули Штайнмайера" До Києва завітала метеорологічна осінь
Новини України протестклимат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся