В Одеській області через зливу обвалився міст

Корреспондент газеты "Дружба" лично побывал на месте происшествия. Первым на аварийный участок приехал и.о. председателя Болградской райгосадминистрации Андрей Кучмиев. В этот момент к провалу подъехал рейсовый автобус. Водитель на свой страх и риск принял решение проехать по уцелевшему остатку моста. Пассажиры эту часть дороги прошли пешком. После этого на место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по ТЭБ и ЧС Болградской РГА Андрей Гарвалов и др. Было принято закрыть для проезда дорогу. Автомобили, которые уже выстроились в очередь, чтобы проехать по опасному участку, стали разворачивать назад. На что все присутствующие получили в свой адрес много гневных слов. Автомобилисты злились, что им теперь придется объезжать, совершенно не думая о том, какому риску они подвергают свою жизнь приняв решение проехать здесь.... На сегодня перед местной властью стоят следующие задачи: 1. Установить поперек дороги плиты, которые не позволят бесстрашным (или глупым?) автомобилистам проехать здесь. 2. Дождаться специалиста из Облавтодора, который даст свои рекомендации по возобновлению дорожного полотна. О сложившейся ситуации Андрей Кучиев проинформировал и. о. губернатора Светлану Шаталову. В течение нескольких дней мост будет отремонтирован, а движение по нему будет восстановлено. В решении этой проблемы район надеется на помощь области.⠀ ⠀ #новостиболграда #новостиболград #новостиболградскогорайона #болград #болградскийрайон #болградновости #болградскиеновости #бессарабия #новостибессарабии #болградфото #болградвидео #фотоболград #фотоболграда #видеоболград #паркпушкина #озероялпуг #ялпуг #bolgrad #bolgradnews #newsbolgrad