В Одеській області через зливу обвалився міст

Рух автодорогою ускладнений
В Одеській області через сильну зливу стався обвал частини мосту між селами Болград і Кубей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету "Дружба" у Facebook.
Як повідомляється, інцидент стався у п'ятницю, 27 вересня, на ділянці автодороги, яка сполучає села Болград та Кубей. У зв'язку з пошкодженням мосту рух автодорогою був ускладнений, так як об'їхати провал майже неможливо.
Корреспондент газеты "Дружба" лично побывал на месте происшествия. Первым на аварийный участок приехал и.о. председателя Болградской райгосадминистрации Андрей Кучмиев. В этот момент к провалу подъехал рейсовый автобус. Водитель на свой страх и риск принял решение проехать по уцелевшему остатку моста. Пассажиры эту часть дороги прошли пешком. После этого на место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по ТЭБ и ЧС Болградской РГА Андрей Гарвалов и др. Было принято закрыть для проезда дорогу. Автомобили, которые уже выстроились в очередь, чтобы проехать по опасному участку, стали разворачивать назад. На что все присутствующие получили в свой адрес много гневных слов. Автомобилисты злились, что им теперь придется объезжать, совершенно не думая о том, какому риску они подвергают свою жизнь приняв решение проехать здесь.... На сегодня перед местной властью стоят следующие задачи: 1. Установить поперек дороги плиты, которые не позволят бесстрашным (или глупым?) автомобилистам проехать здесь. 2. Дождаться специалиста из Облавтодора, который даст свои рекомендации по возобновлению дорожного полотна. О сложившейся ситуации Андрей Кучиев проинформировал и. о. губернатора Светлану Шаталову. В течение нескольких дней мост будет отремонтирован, а движение по нему будет восстановлено. В решении этой проблемы район надеется на помощь области.⠀ ⠀ #новостиболграда #новостиболград #новостиболградскогорайона #болград #болградскийрайон #болградновости #болградскиеновости #бессарабия #новостибессарабии #болградфото #болградвидео #фотоболград #фотоболграда #видеоболград #паркпушкина #озероялпуг #ялпуг #bolgrad #bolgradnews #newsbolgradОпубліковано Болградская газета "Дружба" Пʼятниця, 27 вересня 2019 р.
Нагадаємо, 25 серпня у Харкові обвалився автомобільний міст. Обвалення одного боку автомобільного мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин сталося близько 9-ї години ранку. З'ясувалося, що даний автомобільний міст вже декілька років був визнаний аварійним. За даними "Укравтодору", обвалення мосту спричинила перевантажена вантажівка.
Раніше в Одеській області внаслідок сильного потоку дощових вод на ділянці автомобільної дороги державного значення Н-33 стався зсув ґрунту. В результаті події рух автодорогою був перекритий.
Додамо, що вчора, 26 вересня, у Києві у зв'язку з сильними зливами було оголошено підвищений рівень аварійності. З початком дощів в Києві в поліцію надійшло понад 200 повідомлень про ДТП.