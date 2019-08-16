Екологічна катастрофа в Харкові: екологи в паніці через мор риби

Масовий мор риби в Харкові (Колаж РБК-Україна)

Кілька тисяч риб загинули в двох різних водоймах

У Харкові зафіксовано масштабний мор риби на Жовтневому водосховищі (річка Уди) та екологи почали говорити про екологічну катастрофу. Про це пише Depo.Харків.

Представники Державного рибагентства виявили у річці Уди, недалеко від "Пташиного ринку" загибель риби та раків. Як зазначили фахівці, у воді нарахували близько двох тисяч загиблих риб різних видів. Причина загибелі – недолік кисню.

"Також на водоймі спостерігаються в невеликій кількості живі екземпляри, які тримаються біля поверхні і хапають кисень. Рівень води в річці в межах норми, вода зеленувато-білого кольору без характерного запаху. Зі слів свідків, на поверхні були маслянисті плями", - повідомили в агентстві.

Масовий мор риби в Харкові

Ще через кілька днів мор риби був виявлений у іншому місці – біля селища Чкаловське Чугуївського району. Там фахівці нарахували 1,5 загиблих видів.

"Рівень води у ставку знижено, спостерігається цвітіння води синьо-зеленими водоростями. Вода світло-зеленого кольору з характерним запахом", - повідомили експерти.

Масовий мор риби в Харкові

Вони пояснили, що обидва випадки є унікальними і для того, щоб встановити точну причина мору риби, потрібно провести додаткові лабораторні дослідження та експертизу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що подібний інцидент стався в одному з озер столиці – звідти вивезли майже 80 кілограм загиблої риби.

А також ми повідомляли про те, що в українських водах з'явився дуже небезпечний краб, який переносить серйозне захворювання і знищує рибу.