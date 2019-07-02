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Екологічна катастрофа в Києві: в озерах масово гине риба (фото)

STYLERЖиття    02.07.2019 - 15:22
Екологічна катастрофа в Києві: в озерах масово гине риба (фото)
У Києві в озерах масово гине риба (колаж: РБК-Україна)

Мор риби в Києві розпочався після обробки зелених насаджень отрутою

В озерах Києва масово гине риба. Про екологічну катастрофу, яка сталася в Горіховатських ставках Голосіївського парку імені Максима Рильського, повідомила користувач Facebook Світлана Корольонок.

Жінка пише, що зробила фотографії загиблої риби близько 15:00 у понеділок, 1 липня. Відомо, що перед дощем, який пройшов у столиці в четвер, 27 червня, територію парку обробили отрутою від кліщів.

 
 

У Києві в озерах масово гине риба (фото: facebook.com/sveta.korolenok)

Очевидно, отрута потрапила у воду разом з дощовою водою. Світлана Корольонок озвучила позицію керівництва Голосіївського національного природного парку, де жінці сказали, що обробку від кліщів з ними не погоджували.

У Києві в озерах масово гине риба (фото: facebook.com/sveta.korolenok)

Судячи по стану риби, яка вже встигла муміфікуватися, мор в озері розпочався кілька днів тому.

Жінка звернулася до низки чиновників з проханням розібратися в ситуації, щоб з'ясувати причини події і покарати винних.

Екологічна катастрофа в Києві: в озерах масово гине риба (фото)

У Києві в озерах масово гине риба (скрін: facebook.com/sveta.korolenok)

Зазначимо, що користувачі мережі стурбовані екологічною ситуацією в столичному національному парку. Вони залишають безліч коментарів, побоюючись, що ризику також піддаються інші тварини, що населяють озера.

"Причина, мабуть, офіційна буде - відсутність кисню у воді, нам це ліпили у 2014 році по річці Коник, я впевнений скидання органіки - 100%", - припустив один з користувачів.

"Головне в цій ситуації, що багато речей не узгоджується з НПП Голосіївський. Тому, мабуть, вже необхідно нагадати про обов'язки дирекції парку і УЗН Голосіївського району?!" - запропонувала ще один коментатор.

"Аби далі не пішло... Черепахи, птахи, гризуни. Може, потрібно терміново пробу води на експертизу нести?" - стурбована користувач Facebook.

Екологічна катастрофа в Києві: в озерах масово гине риба (фото)

У Києві в озерах масово гине риба (скрін: facebook.com)

До речі, у Дніпрі нещодавно масово загинула риба. Сполох забили мешканці Канева, які побачили тисячі мертвих риб і раків не тільки у воді, але і на узбережжі. Екологи припускають, що воду отруїли хімікатами з підприємств, розташованих вище за течією.

Нагадаємо, забруднення річки Рось через витік хімікатів у водойму в результаті ДТП 9 червня у Вінницькій області призвело до того, що жителям села Збаржівка заборонили пити воду з колодязя.

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