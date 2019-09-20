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Гіркий осад залишився: учасниця Танців з зірками розповіла про знущання в школі

STYLERПерсони    20.09.2019 - 08:32
Гіркий осад залишився: учасниця Танців з зірками розповіла про знущання в школі
Учасниця "Танців з зірками" в школі стикалася з булінгом (Фото: колаж РБК-Україна)

Зірка закликала підлітків не мовчати про випадки булінга

Учасниця проекту "Танці з зірками 2019", зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко зізналася, що в шкільні роки стала жертвою булінга. Знаменитість зазначила, що в дитинстві зіткнулася із знущаннями з боку однолітків, але змогла їх припинити. Про це актриса театру і кіно розповіла 19 вересня в передачі "Сніданок з 1+1".

На третьому ефірі нового сезону "Танців" дівчина зі своїм партнером Дмитром Дікусаром виконали запальний і водночас драматичний танець у стилі хіп-хоп під пісню Alyona Alyona & Alina Pash "Падло", присвячений темі булінга. При підготовці цього номера Вікторія "оживила" неприємні спогади про цькування, яке пережила в школі.

Гіркий осад залишився: учасниця Танців з зірками розповіла про знущання в школі

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар на 3 ефірі "Танців з зірками" виконали хіп-хоп (Фото: скріншот)

Булітко зазнала знущання у 7-му класі. Одного разу вона прийшла на уроки в подарованій мамою модній міні-спідниці - саме цей презент і став причиною заздрощів та агресії з боку старших дівчат.

"Звичайно ж, я щаслива прийшла в ній до школи. На мене звернули увагу старшокласниці та запитали, чи вважаю я себе найкрутішою. А я дуже сміливо відповіла: "Так!" Після цього дівчата в прямому сенсі витягли мене зі школи, почали штовхати в стіну, кидати жуйки у волосся та всіляко принижувати", - зізналася Вікторія.

Після того, як вона розповіла про подію своєму батьку, він заступився за дочку, і старшокласниць змусили вибачитися.

Гіркий осад залишився: учасниця Танців з зірками розповіла про знущання в школі

Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)

"Але гіркий осад у мене залишився", - додала актриса.

Також Булітко звернулася до підлітків і порадила не боятися говорити про випадки булінга і не мовчати, якщо стали свідками знущань над кимось іншим.

Нагадаємо, що у серпні Вікторія Булітко, відома актриса проекту "Дизель шоу", а також учасниця нового сезону "Танців з зірками" травмувала ногу на репетиції.

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