Несіть вогнегасник: зірка Танців з зірками підірвала мережу гарячими фото

Вікторія Булітко поділилася пікантними фото з Танців з зірками 2019
Учасниця шоу Танці з зірками 2019 Вікторія Булітко опублікувала дуже пікантні знімки з четвертого ефіру проекту, в якому вона разом із Дмитром Дікусаром виконала пристрасне аргентинське танго.
Актриса "Дизель Студіо" розповідала перед ефіром, що для неї шоу Танці з зірками - можливість показати глядачеві, що вона не тільки комедійна актриса.
"Найбільше бажання зараз - бути різною в кожному танці. Веселою я вже була під час лінді-хопу, сумною - в образі Едіт Піаф, зухвалою - на хіп-хопі. А тепер я хочу бути сексуальною, пристрасною жінкою. Хочу щоразу дивувати глядача!" - сказала актриса.
Вікторія Булітко на шоу Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/bulitka)
Варто відзначити, що їй це вдається відмінно. Багато шанувальників зірки після її танго були в захваті від сексуальної сукні благородного зеленого кольору з відкритим плечем. У середині танцю Віка зняла довгу спідницю і залишилася тільки в боді.
А вже після ефіру Танців з зірками актриса опублікувала свої відверті фотографії зі спини в Instagram. Напівоголені знімки зірки викликали бурю емоцій у шанувальників Вікторії.
"Love, love, love чи hot, hot hot?" - запитала у підписників Віка.
Вікторія Булітко на шоу Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/bulitka)
Всі відзначили шикарну фігуру зірки і писали, що ще ніколи не бачили її такою сексуальною.
Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)