Масштабна реакція: Різатдінова розохотила мережу "жаркими" фото з Танців з зірками 2019

Різатдінова і Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Різатдінова також подякувала шанувальникам за підтримку

Анна Різатдінова і сама вже наголосила, що її останній номер на шоу Танці з зірками 2019 просто "розриває" мережу. Українська гімнастка і її партнер Олександр Прохоров виконали дуже пристрасний танець - румбу. Але особливо всім запам'яталася сама постановка. Нагадаємо, що танцювала Анна в спокусливому "голому" вбранні. А у фіналі номера на них з Олександром лилася вода і вони продовжували танцювати!

Судді проекту оцінили цей номер по макисмуму - 40 балів. Дмитро Монатік підкреслила - добре, що полилася вода, так як було ну дуже "гаряче". А Влад Яма вирішив пожартувати і зазначив, що 10 років тому він з Наталею Могилевською не міг собі такого дозволити. Яма також зазначив: "Я себе відчув у найдорожчому стрип-клубі, в якому, правда, протікає дах". І подарував парі заповітне - "Браво".

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Румба – Танці з зірками 2019

Трохи відпочивши і перевівши дух, Анна Різатдінова також звернулася до шанувальників:

“Судячи з кількості коментарів та відгуків , можна зробити висновок, який стиль танцю найбільше люблять в Україні. Спасибі вам за таку масштабну реакцію!!! У нашому з Сашею Прохоровим розумінні саме такою повинна бути румба! Дякую всій команді за втілення неймовірною ідеї !! Спасибі проекту Танці з зірками за можливість розкрити в собі нові грані. До минулого вечора сама до кінця не знала своїх можливостей", - звернулася Аня.

А ось Прохоров був лаконічним: "Це було краще, що я танцював!"

При цьому гімнастка супроводила свої пости ще більш пристрасними моментами з танцю.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров в четвертому ефірі Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Шанувальники Ані також залишили коментарі під її новим постом:

“По моєму, Яна з Іраклі віддихають. Це був самий палкий танець за все моє життя. А сезонів з танці з зірками я передивилась всі. БРАВО"

“Уууххх! Приголомшливий танець!"

“Танець космос! Чудо, Анечка, ти переможець цього проекту це вже очевидно!!"

"Це було дуже гаряче"

"Дуже круто і красиво!"

“Супер! Це перемога, однозначно. Ви на це заслуговуєте!"

"Анна, ну це було дуже сильно та стильно!!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, раніше Різатдінова зізналася в почуттях до партнера по Танці з зірками 2019. За словами гімнастки, вона знайшла на проекті справжнього друга.