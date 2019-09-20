Горький осадок остался: участница Танцев со звездами рассказала об издевательствах в школе

Участница "Танцев со звездами" в школе сталкивалась с буллингом (Фото: коллаж РБК-Украина)

Звезда призвала подростков не молчать о случаях буллинга

Участница проекта "Танцы со звездами 2019", звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко призналась, что в школьные годы стала жертвой буллинга. Знаменитость отметила, что в детстве столкнулась с издевательствами со стороны сверстников, но смогла их пресечь. Об этом актриса театра и кино рассказала 19 сентября в передаче "Сніданок з 1+1".

На третьем эфире нового сезона "Танцев" девушка со своим партнером Дмитрием Дикусаром исполнили зажигательный и в то же время драматический танец в стиле хип-хоп под песню Alyona Alyona & Alina Pash "Падло", посвященный теме буллинга. При подготовке этого номера Виктория "оживила" неприятные воспоминания о травле, которую пережила в школе.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар на 3 эфире "танцев со звездами" исполнили хип-хоп (Фото: скриншот)

Булитко подверглась издевательствам в 7-м классе. Однажды она пришла на уроки в подаренной мамой модной мини-юбке - именно этот презент и стал причиной зависти и агрессии со стороны старших девушек.

"Конечно же, я счастливая пришла в ней в школу. На меня обратили внимание старшеклассницы и спросили, считаю я себя крутой. А я очень смело ответила: "Да!" После этого девушки в прямом смысле вытащили меня из школы, начали толкать в стену, бросать жвачки в волосы и всячески унижать", - призналась Виктория.

После того, как она рассказала о произошедшем своему отцу, он вступился за дочь, и старшеклассниц заставили извиниться.

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

"Но горький осадок у меня остался", - добавила актриса.

Также Булитко обратилась к подросткам и посоветовала не бояться говорить о случаях буллинга и не молчать, если стали свидетелями издевательств над кем-то другим.

Напомним, что в августа Виктория Булитко, известная актриса из проекта "Дизель шоу", а также участница нового сезона "Танцев со звездами" травмировала ногу на репетиции.