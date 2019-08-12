Що, жируха, не влазиш? Українська співачка розповіла про цькування в школі

Фото: Аlyona Аlyona (facebook com alyonaalyonaoff)

Аlyona Аlyona поділилася своїми спогадами про юність

Аlyona Аlyona - українська реп-виконавиця відверто розповіла, як над нею знущалися в молодшій школі. За словами артистки, їй довелося пережити багато знущань з приводу її фігури. Реперша каже, що деякі моменти з пам'яті стерти дуже важко. Про це вона написала в Instagram.

"У нашому житті є моменти, які ніколи не забуваються та залишаються у пам‘яті.

В мої роки початкової школи до нас з великих мiст приїздили фотографи з костюмами для перевдягання у рiзних персонажiв — графинь, принцес, снiжних королев тощо", - поділилася співачка.

Артистка розповіла, що її називали "жирухою" і постійно над нею знущалися.

"Це вiдбувалося 1-2 рази на рiк. В актовій залi збирався потiк дiтей — а, б, в класи одного року і почерзi фотографувалися. Так от. Цi костюми нiколи на мене не налазили. Залишити мене саму в класi не могли, тому я сидiла в залi i чекала, поки всiх сфотографують. I весь цей час з мене всi сміялися i говорили купу образливих слiв, типу "шо, жируха, не влазиш?", "ти ж тiльки не мiряй, бо костюм репне i нам нi в чому буде фоткатися", "Альона, а що, костюм мачухи для тебе не привезли?" і тд", - згадує реперша.

Фото: Альона в дитинстві (instagram.com/alyona.alyona.official)

Також співачка поділилася з фанатами фотографіями з її дитинства і юності.

Фото: Олена розповіла про буллінг в школі (instagram.com/alyona.alyona.official)

Артистка закликала лдей не соромитися самих себе і прагнути до своєї мети.

"Такі моменти не викинеш з пам‘яті. АЛЕ, я та, ким я є. Тепер я сміливо можу ділитися такими історіями і відкрито говорити про це. Не треба боятися, не треба соромитись. Треба залишатися самим собою і рухатись до своєї мети.", - підсумувала вона.

Як ми раніше писали, популярна українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona останнім часом не часто радувала шанувальників новими фото в мережі, однак її крайній знімок викликав бурхливі обговорення.

До речі, у київській школі учня, який знущався над іншим, покарали за буллінг. Йому призначили покарання у вигляді роки умовно, а батькам доведеться сплатити штраф потерпілому дитині в розмірі 100 тисяч гривень.