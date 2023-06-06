Водка в стиральной машине. Что это за странный лайфак и работает ли он

Различные лайфаки на тему стирки помогают не только легко справиться с различными проблемами, но и сэкономить средства на бытовой химии. Однако иногда в интернете можно встретить весьма странные советы. Например, о добавлении водки в стиральную машину.

Зачем это делают и работает ли этот совет на самом деле - читайте в материале ниже.

Зачем добавлять водку в стиральную машину

Авторы этого лайфака утверждают, что этот способ помогает устранить неприятный запах белья. Если только выстиранное белье пахнет неприятно, то порой это происходит из-за бактерий, которые поселились в стиральной машине.

И именно жидкость со спиртом помогает избавиться от этого неприятного запаха, еще и бактерий заодно убивает.

Нужно просто налить 1/3 стакана водки во время полоскания. Запустить цикл, подождать, пока машина наполнится водой, а потом поставить на паузу. Через час снова запустить машинку. И якобы белье потом будет приятно пахнуть.

Работает ли этот лайфхак с водкой или нет?

На самом деле этот способ избавления от неприятного запаха не работает. У спирта действительные есть нужные способности, но вот количество водки, которое указывают в совете - не способно справиться ни с запахом, ни с бактериями.

По словам эксперта из промышленной ассоциации средств личной гигиены и моющих средств Бернда Глассла, для необходимого эффекта концентрация спирта должна быть от 70 до 90%. Это действительно обеспечит дезинфицирующий эффект.

Но по инструкции нужно взять треть стакана водки, которые будут разбавлены 5 литрами воды в машинке. А значит концентрация спирта снизится приблизительно до 1%.

Как же можно избавиться от неприятного запаха

Стирайте белье хотя бы раз в месяц универсальным порошком с температурой в 60 градусов. В таких порошках есть отбеливатель, которые не только пятна удаляет, но и неприятного запаха избавляет.

Регулярно мойте лоток стиральной машины и вынимайте его после цикла стирки, чтобы влага могла выйти.