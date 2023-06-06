Горілка в пральній машині. Що це за дивний лайфак і чи він працює
Різні лайфаки на тему прання допомагають не лише легко впоратися з різними проблемами, а й заощадити кошти на побутовій хімії. Однак іноді в інтернеті можна зустріти дуже дивні поради. Наприклад, про додавання горілки до пральної машини.
Навіщо це роблять і чи працює ця порада насправді - читайте в матеріалі нижче.
Навіщо додавати горілку в пральну машину
Автори цього лайфаку стверджують, що цей спосіб допомагає усунути неприємний запах білизни. Якщо тільки випрана білизна пахне неприємно, то часом це відбувається через бактерії, які оселилися в пральній машині.
І саме рідина зі спиртом допомагає позбутися цього неприємного запаху, ще й бактерій заразом вбиває.
Потрібно просто налити 1/3 склянки горілки під час полоскання. Запустити цикл, почекати, доки машина наповниться водою, а потім поставити на паузу. За годину знову запустити машинку. І нібито білизна потім приємно пахне.
Працює цей лайфхак із горілкою чи ні?
Насправді цей спосіб позбавлення неприємного запаху не працює. У спирту дійсні є необхідні здібності, але кількість горілки, яку вказують у пораді - не здатна впоратися ні з запахом, ні з бактеріями.
За словами експерта з промислової асоціації засобів особистої гігієни та миючих засобів Бернда Глассла, для необхідного ефекту концентрація спирту має бути від 70 до 90%. Це справді забезпечить дезінфікуючий ефект.
Але за інструкцією потрібно взяти третину склянки горілки, які будуть розбавлять 5 літрами води в машинці. Отже, концентрація спирту знизиться приблизно до 1%.
Як же можна позбутися неприємного запаху
Періть білизну хоча б раз на місяць універсальним порошком із температурою 60 градусів. У таких порошках є відбілювач, які не тільки плями видаляє, а й неприємного запаху позбавляє.
Регулярно мийте лоток пральної машини та виймайте його після циклу прання, щоб вода могла вийти.
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