Куда исчезают носки в машинке во время стирки: вот как этого можно избежать

Многим знакома проблема исчезновения носков после стирки в стиральной машине. Есть множество разнообразных причин этого явления и версий возможного местонахождения этих предметов гардероба.

Куда деваются носки

В стиральной машине действительно есть место, являющееся идеальным "убежищем" для утраченных носков. Именно туда они вероятнее всего попадают, если стиральная машина перегружена.

Носки, а также мелкая одежда, монеты и другие мелкие предметы во время стирки и вращательным движением попадают к краям, где расположены уплотнители дверцы.

В этот момент есть небольшое пространство, куда носки попадают круговыми движениями. Там же можно найти все потерянные вещи.

Также одной из наиболее распространенных причин исчезновения обнаруженных вещей в стиральной машине может оказаться постельное белье, в которое носки нередко забиваются при стирке.

Как избежать проблемы

Следует класть нижнее белье и всю мелочь в отдельный мешочек. Его можно купить или сшить собственноручно из каких-то остатков ткани или сетки. Так вам не придется искать пропавшие носки по всей стиралке.

При стирке в машине периодически происходит засор прибора разными мелкими предметами. Кроме носков это могут быть монеты, заколки и пуговицы. Если это произошло, то стиральная машинка в процессе работы может издавать характерные скрипящие звуки.

Если своевременно не очистить прибор, это приведет к серьезной поломке.