Что нельзя делать после окончания стирки: испортите и вещи и стиральную машину

Стиральную машину часто называют гениальным изобретением человечества, которое освобождает наше время и экономит силы изо дня в день. Но неправильное обращение с прибором может сократить срок службы, как самой машины, так и одежды, которую вы стираете.

Не оставляйте мокрую одежду в машине

Если оставлять постиранную одежду в барабане стиральной машины (особенно, когда дверца закрыта), мы получим затхлый запах и вещи придется стирать заново.

Не надо быть большим специалистом, чтобы понять - долгое пребывание во влажной среде и частая стирка вредит ткани. В стиральной машине заведется плесень, а некоторые незащищенные элементы от частой влаги начнут ржаветь.

Специалисты напоминают, что независимо от модели, от самой старой до современной, стиральные машины очень быстро изнашиваются, особенно если за ними не следить должным образом.

Правильный порядок загрузки

Бывает и такое, что забыли насыпать порошок (или налить жидкое средство), и делаете это, когда уже полилась вода и начал крутиться барабан. Но поступать так не стоит.

Помните: сначала моющее средство, потом вещи, потом вода. При правильном порядке загрузки вы избегаете чрезмерного образования пены и значительно минимизируете риск повреждения тканей.

Кроме того, слишком много моющего средства никогда не принесет пользы для чистки одежды. Если у вас есть дозатор, обязательно используйте его.

Не перегружайте машину

Не стоит наполнять барабан так, чтобы через силу закрывать дверцу. Чем больше вещей, тем хуже они отстирываются.

И понятно, что перезагрузка рано или поздно приведет к поломке, если барабан будет при отжиме крутить слишком сильно.

Точно дозируйте моющее средство

Мы часто используем слишком мало или слишком много продукта, ведь в большинстве своем мы кладем его "на глаз".

Чтобы не ошибиться, добавляйте количество моющего средства до линии заполнения (в машинах с фронтальной загрузкой) или следуйте инструкциям на упаковке.

Слишком много порошка или жидкости приводит к большей пене, чем ожидалось, во время цикла стирки. В результате белье получается липким и к нему быстрее пристанет грязь.

Мало средства не отстирает одежду достаточно качественно, особенно со сложными пятнами.