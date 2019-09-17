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Горе-мати побила немовля до смерті: деталі трагедії у Харкові

STYLERПодії    17.09.2019 - 10:15
Горе-мати побила немовля до смерті: деталі трагедії у Харкові
У Харкові мати побила немовля до смерті (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Жінці оголосили про підозру

Горе-матір підозрюють у побитті новонародженої дочки, що призвело до смерті дитини від отриманих травм. Жахливий інцидент стався у Харкові - медики боролися за життя дівчинки понад два місяці, але на жаль дівчинка померла. Про це передали в прес-службі прокуратури області.

Як розповіли лікарі, дитина після народження була слабкою і мала проблеми зі здоров'ям. 28-річну маму з немовлям виписали з пологового через тиждень.

Також повідомляється, що вдома дівчинка часто плакала.

В Харківській місцевій прокуратурі № 1 розповіли, що одного разу жінка намагалася заспокоїти доньку і вирішила, що вона хоче їсти. Мати намагалася нагодувати немовля, але нічого не виходило - дівчинка відмовлялася їсти та продовжила вередувати. Тоді, за попередніми даними слідства, роздратована мати завдала місячній дівчинці кілька ударів по обличчю. Це сталося в травні.

В результаті отриманих тілесних ушкоджень у дитини розвинувся набряк мозку. У лікарні дівчинку доставили вже без свідомості.

Горе-мати побила немовля до смерті: деталі трагедії у Харкові

В Харкові мати побила немовля до смерті (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Медикам не вдалося зберегти життя немовляти. Наприкінці липня дівчинка померла.

Як розповіла керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, було затверджено повідомлення про підозру жінці в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень дочки, які призвели до загибелі немовляти (ч. 2 ст. 121) Кримінального кодексу.

Раніше ми писали про те, що не так давно на Прикарпатті знайшли дитину-мауглі - вона боїться людей і не розмовляє.

Також ми писали про те, що в Дніпрі в одній з родин виявили хлопчика, якого рідна мати тримала на ланцюгу із зав'язаними очима. Багатодітна горе-мати виховує чотирьох дітей.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі горе-батьки покинули своїх дітей, і про них дбав безхатченко.

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