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Горе-мать избила младенца до смерти: детали трагедии в Харькове

STYLERПроисшествия    17.09.2019 - 10:15
Горе-мать избила младенца до смерти: детали трагедии в Харькове
В Харькове мать избила младенца до смерти (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Женщине объявили о подозрении

Горе-мать подозревают в избиении новорожденной дочери, что привело к смерти ребенка от полученных травм. Жуткий инцидент произошел в Харькове - медики боролись за жизнь малышки более двух месяцев, но к сожалению девочка скончалась. Об этом передали в пресс-службе прокуратуры области.

Как рассказали врачи, ребенок после рождения был слабый и имел проблемы со здоровьем. 28-летнюю маму с младенцем выписали из родильного через неделю.

Также сообщается, что дома девочка часто плакала.

В Харьковской местной прокуратуре № 1 рассказали, что однажды женщина пыталась успокоить дочку и решила, что она хочет есть. Мать пыталась накормить младенца, но ничего не получалось - девочка отказывалась кушать и продолжила капризничать. Тогда, по предварительным данным следствия, раздраженная мать нанесла месячной девочке несколько ударов по лицу. Это произошло в мае.

В результате полученных телесных повреждений у ребенка развился отек мозга. В больницу девочку доставили уже без сознания.

Горе-мать избила младенца до смерти: детали трагедии в Харькове

В Харькове мать избила младенца до смерти (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Медикам не удалось сохранить жизнь младенца. В конце июля малышка умерла.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, было утверждено сообщение о подозрении женщине в нанесении тяжких телесных повреждений дочери, которые привели к гибели младенца (ч. 2 ст. 121) Уголовного кодекса.

Ранее мы писали о том, что не так давно на Прикарпатье нашли ребенка-маугли - он боится людей и не разговаривает.

Также мы писали о том, что в Днепре в одной из семей обнаружили мальчика, которого родная мать держала на цепи с завязанными глазами. Многодетная горе-мать воспитывает четверых детей.

Напомним, ранее в Запорожье горе-родители бросили своих детей, и о них заботился бездомный.

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