У Дніпрі 8-річного хлопчика вдома тримали на ланцюгу з зав'язаними очима (фото)

Колаж (РБК-Україна)

Горе-мати виховує чотирьох дітей

У Дніпрі в одній з родин виявили хлопчика, якого рідна мати тримала на ланцюгу з зав'язаними очима. Багатодітна горе-мати виховує чотирьох дітей, їм 4, 6, 8 і 13 років. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпровської області.

Нещасного малюка побачили тоді, коли в квартиру прибули працівники соціальної служби з візитом. Хтось подзвонив у службу і анонімно повідомив про насильство над дітьми. Дитина була прикута ланцюгом до дивана і обмотана скотчем, а очі у неї були зав'язані пов'язкою.

Зараз з хлопчиком працюють психологи, інших дітей відвезли в реабілітаційний центр. В квартирі проводять обшук і з'ясовують усі деталі звірячого ставлення до дитини.

Також відомо, що для трьох молодших дітей жінка є опікуном.

Провадження відкриті за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 127 (катування) і 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Фото: Нещасний малюк сидів на ланцюгу (dp.npu.gov.ua)

Як ми раніше писали, чоловік забив до смерті свого сусіда через старі сварки і конфлікти, які він вирішив "закрити" після вживання спиртних напоїв. Жахливий інцидент стався під Херсоном в одному з селищ Голопристанського району.

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