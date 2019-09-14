Горе-мати впустила телефон на немовля: у Харкові померла дитина після чотирьох місяців у комі

У Харкові померло немовля не виходячи з коми (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

За фактом трагедії триває судовий розгляд

У Харкові молода горе-мати впустила мобільний телефон на голову одномесячному немовляті, коли годувала грудьми. Дитину госпіталізували в стані коми, і не дивлячись на всі старання медиків дитина померла. Про це передає місцеве видання NewsRoom із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Поліція за фактом трагедії відкрила провадження за статтею 121 Кримінального кодексу ("умисні тяжкі тілесні ушкодження").

В даний час вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Зазначається, що раніше жінці інкримінували злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Зараз її підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своїй доньці.

Сам інцидент стався в травні. До лікарні поступила одномісячна дівчинка, на тілі якої були синці та гематоми.

Чотири місяці лікарі намагалися врятувати дитину, але нажаль 1 серпня дівчинка померла, так і не прийшовши до тями.

Правоохоронці підозрюють мати загиблого немовля в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ілюстративне фото: Поліція)

Як показала експертиза, у дівчинки був підвивих II-го шийного хребця з крововиливами у спинний мозок. Це призвело до набряків головного мозку і стало причиною смерті.

Судовий розгляд триває.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Прикарпатті знайшли дитину-мауглі - вона боїться людей і не розмовляє.

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