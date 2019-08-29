Сміялася і плескала в долоні: мати, що заморила дітей голодом, зраділа вироку

Владислава Трохимчук, що заморила дітей голодом, зраділа вироку (колаж: РБК-Україна)

Суд виніс дуже м'яке рішення горе-матері, яка залишила дітей у зачиненій квартирі Києва на 11 днів

Владиславі Трохимчук (Подчапко), яка в грудні 2016 року прирекла своїх дітей на голодну смерть в замкненій орендованій квартирі Києва, Голосіївський суд виніс вирок - вісім років тюремного ув'язнення.

Горе-мати, з вини якої помер її однорічний син і ледь не загинула дворічна дочка, зраділа такому вироку, оскільки більшу частину вона вже відсиділа.

Справа в тому, що Трохимчук потрапила під дію "закону Савченко", і з восьми призначених судом їй залишилося відбувати близько 2,5 років. Про це пишуть Факти.

Незважаючи на те, що прокуратура наполягала на кваліфікації "Умисне вбивство" і довічному ув'язненні, суд виніс максимально можливий термін за статтею "Залишення в небезпеці".

Мати заморила дітей голодом в Києві (Владислава Трохимчук, фото: twitter.com/SputnikNewsKGZ)

Сама обвинувачена не була присутня в залі суду. Це пояснили тим, що, мовляв, не було місць в автомобілі конвою. Натомість під час засідання був увімкнений екран, на якому транслювали картинку з камери Владислави. Можна було побачити, що Трохимчук вела себе напрочуд спокійно.

Суддя Галина Бондаренко під час зачитування вироку напирала на те, що Владислава не пам'ятала, що відбувалося в той вечір, і двері кімнати не були зачинені. Крім того, виявивши дітей, вона нестямно закричала, що виключає умисність злочину.

"Враховуючи те, що вона не розкаялася у своєму злочині, а також те, що їй притаманна цинічність, демонстративність, безжалісність... суд вважає правомірним засудити обвинувачену до вищої міри покарання", - продовжувала суддя.

Але вищою мірою стало не очікуване довічне ув'язнення, а максимальна санкція статті - вісім років позбавлення волі. Справа в тому, що безпосередньо перед складанням вироку було змінено статтю, за якою судили Трохимчук.

Мати заморила дітей голодом в Києві (Владислава Трохимчук з донькою, фото: facebook.com)

Почувши вирок, дітовбивця засміялася і сплеснула в долоні. А в залі суду почалося неймовірне. Журналісти плакали, активісти кричали суддям "Ганьба!"

Нагадаємо, взимку 2016 року Україна була шокована новиною про те, що двоє дітей - однорічний Даня і дворічна Аня впродовж 11 днів були замкнені в кімнаті. Жінка притиснула двері рушником, таким чином зачинивши доступ дітям до води, їжі і коридору, де їх плач могли почути сусіди.

Діти обдирали і їли шпалери, власні фекалії. Даня помер на восьмий день, Аня провела з тілом брата три дні. Дівчинку дивом вдалося врятувати - у неї вже почали відмовляти внутрішні органи.

А мати в цей час проводила час з новим цивільним чоловіком Антоном Подчапко та їх спільною новонародженою донькою Софією.

Дітей виявила сама горе-матір, коли на одинадцятий день принесла їм їжу. Вона викликала швидку, а пізніше була затримана. У свідченнях жінка розповідала, мовляв, за дітьми повинна була доглядати бабуся - свекруха Владислави. Але в цій версії багато нестикувань, по-перше, про це свекруху ніхто не просив, а по-друге, у неї навіть не було ключів від квартири.

Мати заморила дітей голодом в Києві (діти Владислави Трохимчук, фото: facebook.com)

Пізніше з'ясувалося також, що Трохимчук і раніше садила дітей на "голодну дієту". Таким чином вона обманом збирала в інтернеті гроші на операцію, оскільки у Ані нібито знайшли пухлину. Але вигляд життєрадісних дітей, фото яких вона публікувала, викликав сумнів у бажаючих допомогти.

Надія Максимець, речник прокуратури Києва, написала на своїй сторінці в Facebook, що незважаючи на зібрані докази та покази свідків, від яких холонула кров, суд не знайшов підстав вважати її дії умисним вбивством.

Речник прокуратури також повідомила, що зараз готується апеляція на вирок і на кваліфікацію справи.

"Це не судді, а просто продажні люди, які "відмивають" злочинців і садять в тюрми невинних, - з гіркотою сказав Михайло Горовий, господар квартири, яку винаймала Владислава і в якій замкнула дітей.

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі матір знущалася над власними дітьми. Співробітниками ювенальної превенції був виявлений 8-річний хлопчик, якого жінка прикувала ланцюгом до дивана, зав'язала очі і обмотала скотчем.