Google официально выпустила Android 16: как изменится ваш смартфон

Google официально выпустила Android 16. Новая версия ОС включает обновления безопасности, ИИ-функции и расширенные настройки персонализации, особенно в области сообщений, аудио и уведомлений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих в мире сайтов о лайфхаках - Lifehacker .

Согласно документации Google, Android 16 получат все смартфоны и планшеты начиная с Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые были представлены еще в 2021 году. Таким образом, если у вас устройство не старше этих моделей - обновление вам доступно. Позже к ним присоединятся и другие производители, включая Samsung.

Обновленный дизайн и новые уведомления

Ключевое нововведение Android 16 - обновленный язык дизайна Material 3 Expressive. Google уже предварительно показывала элементы нового подхода: акцент на эмоциональное вовлечение пользователя, интуитивность интерфейса и улучшенное взаимодействие.

Однако нынешняя версия лишь закладывает основу для полной визуальной трансформации - полноценный редизайн будет внедряться постепенно в течение года.

Редизайн Android 16 не включен в этот первый стабильный релиз (фото: Google)

Среди других визуальных и функциональных обновлений - Live Updates, аналог функции Live Activities из iOS. Она позволяет выводить актуальные данные (например, местоположение такси или счет матча) прямо на экран блокировки и главный экран - без необходимости заходить в само приложение. На старте функция будет работать с совместимыми сервисами доставки еды и поездок.

Еще одно улучшение - автоматическая группировка однотипных уведомлений. К примеру, вместо десятков отдельных уведомлений от датчика движения, пользователь увидит одно объединенное уведомление.

Функция "Обновления в реальном времени" делает важные уведомления более заметными (фото: Google)

Поддержка слуховых аппаратов и защита от мошенников

В Android 16 улучшена работа со слуховыми аппаратами: теперь можно выбрать микрофон смартфона в качестве источника звука при звонке - это обеспечит лучшее качество связи в шумных помещениях. Также в системе появятся настройки для регулировки громкости и параметров подключения прямо из интерфейса Android.

Существенно усилена безопасность: расширен режим Advanced Protection, ранее доступный только в веб-версии Google. Теперь его возможности стали частью Android, включая блокировку USB-подключений при заблокированном экране, запрет подключения к небезопасным Wi-Fi-сетям и предупреждения о потенциально мошеннических звонках.

Все параметры настраиваются через соответствующее меню в разделе "Настройки".

Расширенная защита теперь доступна на телефонах и планшетах (фото: Google)

Режим рабочего стола и улучшения для разработчиков

Android 16 включает улучшенный режим рабочего стола, схожий с Samsung DeX. Google заявляет, что сотрудничала с Samsung для улучшения оконного режима на планшетах: теперь пользователи получат большую гибкость в размещении приложений на больших экранах.

Более масштабные обновления, такие как поддержка внешних дисплеев, улучшенная панель задач и горячие клавиши, появятся позже в этом году.

Android 16 лучше работает на больших экранах (фото: Google)

Разработчики также получают ряд улучшений: удобный доступ к настройкам камеры (например, ночной режим, цветовая температура), адаптивные интерфейсы для всех типов экранов и стандартизированные анимации прогресса. Ожидается, что многие приложения скоро получат обновления с поддержкой этих функций.

Владельцы устройств Pixel начнут получать обновление автоматически в ближайшие дни. Проверить наличие вручную можно в разделе: Настройки, Система, Обновление ПО.