Google офіційно випустила Android 16: як зміниться ваш смартфон

Google офіційно випустила Android 16. Нова версія ОС містить оновлення безпеки, ШІ-функції та розширені налаштування персоналізації, особливо у сфері повідомлень, аудіо та сповіщень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на один з провідних у світі с айтів про лайфхаки - Lifehacker .

Згідно з документацією Google, Android 16 отримають усі смартфони та планшети починаючи з Pixel 6 і Pixel 6 Pro, які були представлені ще у 2021 році. Таким чином, якщо у вас пристрій не старший за ці моделі - оновлення вам доступне. Пізніше до них приєднаються й інші виробники, включно з Samsung.

Оновлений дизайн і нові повідомлення

Ключове нововведення Android 16 - оновлена мова дизайну Material 3 Expressive. Google вже попередньо показувала елементи нового підходу: акцент на емоційне залучення користувача, інтуїтивність інтерфейсу і поліпшену взаємодію.

Однак нинішня версія лише закладає основу для повної візуальної трансформації - повноцінний редизайн впроваджуватиметься поступово протягом року.

Редизайн Android 16 не включено в цей перший стабільний реліз (фото: Google)

Серед інших візуальних і функціональних оновлень - Live Updates, аналог функції Live Activities з iOS. Вона дає змогу виводити актуальні дані (наприклад, місце розташування таксі або рахунок матчу) прямо на екран блокування і головний екран - без необхідності заходити в сам додаток. На старті функція працюватиме із сумісними сервісами доставки їжі та поїздок.

Ще одне поліпшення - автоматичне групування однотипних повідомлень. Наприклад, замість десятків окремих повідомлень від датчика руху, користувач побачить одне об'єднане повідомлення.

Функція "Оновлення в реальному часі" робить важливі повідомлення більш помітними (фото: Google)

Підтримка слухових апаратів і захист від шахраїв

В Android 16 поліпшено роботу зі слуховими апаратами: тепер можна вибрати мікрофон смартфона як джерело звуку під час дзвінка - це забезпечить кращу якість зв'язку в галасливих приміщеннях. Також у системі з'являться налаштування для регулювання гучності та параметрів підключення прямо з інтерфейсу Android.

Суттєво посилено безпеку: розширено режим Advanced Protection, раніше доступний тільки у веб-версії Google. Тепер його можливості стали частиною Android, включно з блокуванням USB-підключень за заблокованого екрана, забороною підключення до небезпечних Wi-Fi-мереж і попередженням про потенційно шахрайські дзвінки.

Усі параметри налаштовуються через відповідне меню в розділі "Налаштування".

Розширений захист тепер доступний на телефонах і планшетах (фото: Google)

Режим робочого столу та поліпшення для розробників

Android 16 включає покращений режим робочого столу, схожий з Samsung DeX. Google заявляє, що співпрацювала з Samsung для поліпшення віконного режиму на планшетах: тепер користувачі отримають більшу гнучкість у розміщенні додатків на великих екранах.

Масштабніші оновлення, такі як підтримка зовнішніх дисплеїв, поліпшена панель завдань і гарячі клавіші, з'являться пізніше цього року.

Android 16 краще працює на великих екранах (фото: Google)

Розробники також отримують низку поліпшень: зручний доступ до налаштувань камери (наприклад, нічний режим, колірна температура), адаптивні інтерфейси для всіх типів екранів і стандартизовані анімації прогресу. Очікується, що багато додатків скоро отримають оновлення з підтримкою цих функцій.

Власники пристроїв Pixel почнуть отримувати оновлення автоматично найближчими днями. Перевірити наявність вручну можна в розділі: Налаштування, Система, Оновлення ПЗ.