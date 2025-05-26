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Samsung обновит эти смартфоны до Android 15 уже в июне: проверьте, есть ли ваш в списке

Понедельник 26 мая 2025 12:45
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Samsung обновит эти смартфоны до Android 15 уже в июне: проверьте, есть ли ваш в списке Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 15 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Samsung продолжает активно распространять обновление One UI 7 для своих устройств. Обновленный график, опубликованный подразделением Samsung в Германии, подтверждает: в июне прошивку получат десятки моделей из линеек Galaxy A, M, Tab и XCover.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google, специализирующийся на новостях о Google и Android.

Хотя старт обновления в апреле сопровождался некоторыми сбоями, компания быстро наверстала упущенное и даже опережает собственный график. На июнь запланировано основное количество релизов, а только одно устройство перенесено на июль.

Какие устройства Samsung получат One UI 7 в июне

  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Tab Active 4 Pro
  • Galaxy A9+
  • Galaxy A55 / A54 / A53
  • Galaxy A35 / A34 / A33
  • Galaxy A25 / A16 / A15 / A14
  • Galaxy A05s
  • Galaxy M53 / M33
  • Galaxy XCover 7
  • Galaxy XCover 6 Pro

Единственное устройство, чье обновление отложено до июля, - Galaxy Tab A9.

Важно учитывать, что сроки обновления могут варьироваться в зависимости от региона, оператора и модификации устройства.

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