Samsung обновит эти смартфоны до Android 15 уже в июне: проверьте, есть ли ваш в списке

Компания Samsung продолжает активно распространять обновление One UI 7 для своих устройств. Обновленный график, опубликованный подразделением Samsung в Германии, подтверждает: в июне прошивку получат десятки моделей из линеек Galaxy A, M, Tab и XCover.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google , специализирующийся на новостях о Google и Android.

Хотя старт обновления в апреле сопровождался некоторыми сбоями, компания быстро наверстала упущенное и даже опережает собственный график. На июнь запланировано основное количество релизов, а только одно устройство перенесено на июль.

Какие устройства Samsung получат One UI 7 в июне

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy A9+

Galaxy A55 / A54 / A53

Galaxy A35 / A34 / A33

Galaxy A25 / A16 / A15 / A14

Galaxy A05s

Galaxy M53 / M33

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 6 Pro

Единственное устройство, чье обновление отложено до июля, - Galaxy Tab A9.

Важно учитывать, что сроки обновления могут варьироваться в зависимости от региона, оператора и модификации устройства.