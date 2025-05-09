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Google добавила в Chrome функцию защиты от мошенников: как это работает

Пятница 09 мая 2025 17:35
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Google добавила в Chrome функцию защиты от мошенников: как это работает В Chrome появилась новая функция для обнаружения мошенничества (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Google внедряет защиту от онлайн-мошенничества в Chrome с помощью искусственного интеллекта. На компьютерах начнет работать локальная модель Gemini Nano, а на Android появятся ИИ-предупреждения о подозрительных уведомлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.

Детали нововведения

По данным Google, режим "Улучшенной защиты" в Chrome Safe Browsing предоставляет максимальный уровень безопасности - он вдвое эффективнее защищает от фишинга и других интернет-угроз по сравнению со стандартным режимом. Теперь пользователи с включенной "Улучшенной защитой" получат дополнительный уровень безопасности благодаря Gemini Nano.

Компания отмечает, что локальное использование модели Gemini Nano позволит оперативно выявлять подозрительные сайты и защищать пользователей от мошенничества - даже от тех угроз, которые ранее не встречались.

"LLM-модель Gemini Nano идеально подходит для этой задачи благодаря своей способности анализировать разнообразие и сложность сайтов, что позволяет нам быстрее адаптироваться к новым тактикам мошенников", - говорится в блоге Google.

Сейчас Google уже применяет эту технологию для блокировки мошеннических заявок на техподдержку. В будущем компания планирует расширить ее применение на устройства Android и на другие типы мошенничества.

Google добавила в Chrome функцию защиты от мошенников: как это работает
Компания уже использует эту защиту на базе ИИ, чтобы обезопасить пользователей от мошенничества с удаленной технической поддержкой (фото: Google)

Также Google представила новые AI-предупреждения, которые будут оповещать пользователей Android о вредоносных уведомлениях. Ведь даже если вы не находитесь на мошенническом сайте, но у вас включены уведомления, злоумышленники могут использовать их для обмана.

Теперь, если встроенная модель машинного обучения в Chrome определит уведомление как потенциально мошенническое, вы получите предупреждение. Затем можно либо отписаться от уведомлений, либо просмотреть заблокированный контент. Если же вы считаете предупреждение ошибочным, можно разрешить все будущие уведомления от этого сайта.

Также Google сообщила, что уже применяет ИИ для борьбы с мошенничеством в поиске: ежедневно блокируются сотни миллионов подозрительных результатов. Благодаря новым системам на базе ИИ компания обнаруживает в 20 раз больше мошеннических страниц.

В частности, Google отметила рост числа мошенников, выдающих себя за сотрудников служб поддержки авиакомпаний. Благодаря ИИ-системам подобные схемы удалось сократить более чем на 80%, тем самым значительно снизив риск попадания на мошеннические номера телефонов в поиске.

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Google Искусственный интеллект Мошенническая схема
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