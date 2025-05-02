Забудьте о фотошопе. Google научила Gemini редактировать ваши фото: как работает функция
Приложение чат-бота Google Gemini теперь позволяет редактировать как изображения, созданные с помощью ИИ, так и фотографии, загруженные с телефона или компьютера.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих в мире сайтов о технологиях и лайфхаках - Lifehacker.
Детали нововведения
Эта функция уже некоторое время была доступна в Google AI Studio, а теперь Google начала постепенно внедрять ее для всех пользователей Gemini - с поддержкой на 45 языках. Компания сообщает, что можно будет использовать разговорные подсказки для редактирования как сгенерированных ИИ-изображений, так и загруженных фотографий со смартфона или компьютера.
Что можно делать с редактированием изображений в Gemini
Главное преимущество этой функции - упрощение редактирования фотографий. Пользователь может пообщаться с чат-ботом Gemini, чтобы тот сгенерировал изображение, или загрузить свою фотографию в чат и попросить ИИ отредактировать ее. Это похоже на функцию Reimagine в Google Pixel, которая позволяет добавлять вымышленные объекты в реальные снимки.
С помощью инструментов Gemini можно:
- заменять отдельные объекты на фотографии
- менять фон
- добавлять абсолютно новые элементы "с нуля".
В блоге Google приведен пример: вы можете загрузить свое фото и попросить ИИ изменить цвет волос, чтобы посмотреть, как вы будете выглядеть после окрашивания.
Более того, ИИ запоминает предыдущие запросы, так что вы можете вносить изменения в изображение поэтапно, в разных сообщениях. Также утверждается, что с помощью этой функции можно создавать целые истории и визуальные иллюстрации к ним.
Редактирование изображения с помощью Gemini (фото: Google)
Вопросы этики и ограничения
Такие функции вызывают опасения с этической точки зрения - в первую очередь из-за риска создания фейковых изображений, которые могут нанести вред людям или компаниям. Чтобы предотвратить это, Google будет наносить на все изображения, созданные ИИ, невидимые водяные знаки, а также экспериментирует с видимыми водяными знаками, чтобы такие изображения было легче распознавать.
Поскольку запуск функции только начался, она может стать доступной не сразу. Кроме того, эта возможность не будет доступна пользователям Google Workspace и образовательных аккаунтов.
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