Google добавила в iPhone функцию, которая изменит восприятие сложных текстов

Приложение Google для iOS получило новую функцию под названием "Упростить". Она предназначена сделать проще технически сложные тексты, с которыми пользователь сталкивается в поисковой выдаче или в ленте Google Discover.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google .

Что известно о новой функции

При выделении сложного фрагмента текста, который содержит профессиональную терминологию или технические понятия, в меню "Другие действия" появится новая опция - Simplify (наряду с уже привычными функциями "Поиск" и "Перевести").

После нажатия откроется панель с упрощенной версией выбранного текста, которая "помогает быстро разобраться в новой теме и продолжить чтение".

В основе этой функции лежит модель Gemini 1.5, специально обученная для максимально точного упрощения текстов без потери смысла. В отличие от обычного резюмирования или объяснения, модель переформулирует сложные идеи, не допуская ошибок и не упуская ключевые детали.

Цель - сделать материал более доступным, сохранив его оригинальную суть и научную точность.

По результатам внутреннего тестирования Google, пользователи сочли упрощенные версии текстов значительно более полезными и информативными, чем оригиналы. Тестирование проводилось на примерах из таких сфер, как медицина, биология, право, финансы, литература, философия, аэрокосмическая отрасль и компьютерные науки.

Переписанный текст должен помочь читателю понять сложный материал, не жертвуя при этом целостностью исходной информации (фото: 9to5Google)