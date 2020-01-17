Прем'єр під ударом: хто і чому хоче звільнити Гончарука

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У мережі з'явилися записи нібито наради прем'єр-міністра Олексія Гончарука та кількох топ-чиновників. Глава уряду, серед іншого, не дуже схвально відгукувався про економічні знання президента Володимира Зеленського.

Група депутатів "Слуги народу", близьких до олігарха Ігоря Коломойського, запропонувала оголосити вотум недовіри прем'єру. Однак цю ініціативу підтримало лише близько десяти нардепів.

Хто і навіщо намагається вибити Гончарука з крісла глави уряду – в матеріалі РБК-Україна.

"У Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів. Платіжний баланс сильно не виправився, а гривня сильно зміцнилася. Він шукає відповідь на це питання. У нього немає відповіді на це питання", – говорить голос, схожий на Олексія Гончарука.

На змонтованих плівках прем'єр з колегами нібито вирішує, як переконати Володимира Зеленського, що з економікою все гаразд. Достовірність запису не встановлена, але зустріч у заявленому колі учасників дійсно відбулася 16 грудня.

На ній були присутні міністр економіки Тимофій Милованов, міністр фінансів Оксана Маркарова і головний економіст цього відомства Олександра Бетлій. На фото також видно глава Нацбанку Яків Смолій та двоє його заступників – Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб.

Ніхто з них не підтвердив, що саме їм належать голоси на горезвісних "плівках". Також невідомо, хто саме записав і змонтував розмову. Депутати "Слуги народу" вже попросили СБУ провести розслідування за фактом можливого прослуховування топ-чиновників.

Офіс президента на публікацію записів офіційно ніяк не відреагував. Прем'єр-міністр, витримавши паузу, записав відео: "Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: вам нас не залякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки", – заявив Гончарук.

Ефект несподіванки

На вечір 15 січня були призначені збори фракції "Слуги народу". Багато депутатів хотіли послухати пояснення від членів уряду і керівників держкомпаній щодо їхніх високих зарплат і нарахованих премій.

Але, як розповіли РБК-Україна учасники засідання, почалося воно з обговорення прослушки прем'єра. Опозиційно налаштовані до Гончаруку депутати показували скандальні записи своїм колегам, різко критикуючи главу уряду та інших учасників тієї наради.

Питання про недовіру Гончаруку на їх вимогу винесли на голосування. Але його підтримали лише близько десятка депутатів, з присутніх 160.

"За" виступили представники умовної "групи блогерів" в СН – Олександр Дубинський, Максим Бужанський і Олександр Куницький. Їх підтримали ще кілька депутатів, яких прийнято пов'язувати з олігархом Ігорем Коломойським.

Про те, що Гончарука атакувала саме група Коломойського, на наступний день майже прямо заявив і голова фракції СН Давид Арахамія.

"Вчора група народних депутатів з нашої фракції приходила і наполягала, щоб зробити сигнальне голосування всередині фракції. Отримали цілих десять голосів. Не бачили ми ніякої підтримки, уряд працює", – сказав він.

Сам Гончарук на зустріч з депутатами не прийшов – в цей час у нього була розмова з президентом. Реакцію Володимира Зеленського на "плівки" джерела РБК-Україна як на Банковій, так і в Кабміні коментувати не хочуть.

Як розповів співрозмовник видання, обговорення цього питання на фракції в цілому тривало недовго. Потім депутати перейшли до обговорення інших тем, на кшталт законопроекту про регламент і дотацій на "соцеконом".

Співрозмовники РБК-Україна в монобільшості однозначно пов'язують цю історію зі зростаючим невдоволенням Коломойського економічною політикою уряду. Приміром, Кабмін подав законопроект, який забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Мова йде і про Коломойського з "Приватбанком".

Вже на наступний день після скандалу з "плівками" заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що голосування відкладається. Рада зможе розглянути його орієнтовно на початку лютого.

Більш широке коло великих бізнесменів зачепили законопроекти 1209-1 і 1210 про податкові зміни в рамках "деофшоризації". Але Рада все одно прийняла їх в четвер, 16 січня.

Співрозмовник видання в оточенні Зеленського вважає, що перманентна боротьба Коломойського з Гончаруком викликана не стільки бажанням олігарха усунути прем'єра і замінити його на "свою" людину, а є продовженням його протистояння з МВФ. Кабмін Гончарука налагодив з Фондом непогану співпрацю і збирається продовжувати її далі.

“Це ще не початок відкритої війни з боку Коломойського. Але далі напевно буде", – сказав близький до президента співрозмовник РБК-Україна.

Час відставок

Нинішній злив записів з прем'єрського кабінету нібито спеціально підгадали під скандал з високими зарплатами і преміями топ-чиновників, який явно вдарив по іміджу Кабміну.

"Я не виключаю, що ця група товаришів (критики Гончарука, – ред.) самі і розігнали тему з преміями, що це двоходівка така", – сказав один з депутатів від СН.

Втім, ніяких санкцій проти порушників спокою керівництво фракції поки не планує. При цьому окремі рядові депутати від СН зізнаються, що активність "внутрішньої опозиції" у фракції їм вже дещо набридла, і це питання треба якось вирішувати.

Поки ж подальшого розвитку ця історія не отримала. На зустрічі заступників глави фракції СН з президентом 16 січня, за інформацією видання, це питання взагалі не піднімалося. Зате за її підсумками Зеленський відкликав зміни в Конституцію в частині децентралізації на доопрацювання.

Раніше співрозмовники РБК-Україна в команді Зеленського стверджували, що найближчі ротації в уряді заплановано на кінець лютого. Саме тоді Кабмін буде звітувати за півроку своєї роботи. Багатьма міністрами давно незадоволені як на Банковій, так і в депутатському корпусі.

До скандалу з "плівками Гончарука" питання їх заміни гостро не стояло. Але вже ввечері четверга з'явилася інформація про відставку міністра розвитку громад і територій Олени Бабак.

За інформацією видання, її звільнення викликане зокрема боротьбою навколо Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), яку курирує міністерство. Також міністру дорікали в недостатній ефективності в питаннях децентралізації.

Основним претендентом на її крісло довгий час називали заступника голови профільного комітету і соратницю Гончарука за BRDO – Олену Шуляк. Але керівництво СН задоволене її роботою в якості представника Кабміну в Раді.

І напередодні з'явився новий фаворит: голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль. Раніше він був директором Бурштинської ТЕС, якою володіє ДТЕК олігарха Ріната Ахметова .

Чи будуть подальші відставки і коли вони можуть відбутися – поки невідомо. "Начебто і особливого результату від людини немає, але і шкоди від неї на Банковій не бачать", – охарактеризував роботу одного з не особливо публічних міністрів співрозмовник РБК-Україна.

При цьому наступні відставки можливі, якщо знадобиться принести якусь кадрову жертву після чергового гучного скандалу, і такі ситуації заздалегідь передбачити не можна. Можливо, паралельно пройде і деяке переформатування структури самого Кабміну.

Наприклад, статус наступника Бабак на посаді глави Мінрегіону можуть підняти до віце-прем'єрського. Також не всі експерименти із злиття декількох міністерств в одне були визнані успішними.

За законом, до осені особисто у прем'єра Гончарука є імунітет від відставки. Але, як раніше заявляв Зеленський, всі ключові члени його команди пишуть заяви про звільнення з відкритою датою. Тому майбутнє нинішнього Кабміну повністю залежить від політичної волі президента.