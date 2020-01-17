Гончарук подав у відставку: що відомо

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

ВР розгляне відставку прем'єр-міністра після рішення Зеленського

Сьогодні, 17 січня Олексій Гончарук подав у відставку після скандалу з прослуховуванням. Відповідну заяву український прем'єр передав на розгляд президенту. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

В мережі оприлюднили запис з прослуховуванням Гончарука

15 січня в YouTube з'явився аудіозапис розмови, імовірно, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, глави НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової.

Чиновники обговорювали складання пояснення причин зміцнення курсу гривні для президента. При цьому, під час розмови голос, який ймовірно належав Гончаруку, називав себе "повним профаном в економіці".

Пізніше в Кабміні повідомили, що не мають інформації про справжність цього запису. Сам прем'єр також відреагував на скандал, заявивши що з початку роботи нової влади проти неї "працюють багато людей".

Глава Кабміну написав заяву про відставку

17 січня на своїй сторінці в Facebook Олексій Гончарук написав, що подав прохання про свою відставку на розгляд Володимиру Зеленському.

"Я прийшов на посаду - виконувати програму президента. Він для мене зразок відкритості та порядності. Однак, щоб усунути будь-які сумніви в нашій повазі та довірі до президента, я написав заяву про відставку і передав його президенту з правом внесення в Парламент", - підкреслив Гончарук.

Реакція Офісу президента

У прес-службі ОП повідомили, що Володимир Зеленський отримав заяву Олексія Гончарука, а про рішення президента з цього питання буде повідомлено додатково.

"Президент України отримав подане Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо", - сказано в повідомленні.

Заяву Гончарука має розглядати ВР

Вирішення питання про відставку прем'єр-міністра відноситься до повноважень Верховної ради, згідно зі ст. 85 Конституції України, і має бути розглянуте не пізніше, ніж на 10-й день після надходження такої заяви до ВР.

За словами представника уряду у Верховній раді Олени Шуляк, Зеленський не підписуватиме прохання Гончарука. Також Шуляк пояснила, що прем'єр-міністр подав заяву президенту Володимиру Зеленському, бо вважає себе членом його команди.

"Слуга народу" готова підтримати відставку Гончарука

Голова "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що фракція проголосує за відставку прем'єра, якщо її підтримає глава держави.

"Якщо президент підтримає ідею його відставки, я вам гарантую, що ми це зробимо за один день. Якщо не підтримає, то все буде нормально, будемо працювати далі", - заявив Арахамія. Але також зазначив, що на його особисту думку, немає об'єктивних причин для відставки Гончарука.

Реакція Кабміну на відставку прем'єра

В уряді підтримали Олексія Гончарука. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр освіти Анна Новосад, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, міністр соціальної політики Юлія Соколовська висловили слова підтримки главі Кабміну. У своїх соцмережах урядовці заявили, що є однією командою.

Уряд продовжує роботу в штатному режимі

Під час години запитань до уряду Олексій Гончарук зазначив, що Кабмін буде продовжувати працювати в штатному режимі до тих пір, поки не буде озвучене рішення Володимира Зеленського.

Також прем'єр-міністр розповів, що написав заяву про свою відставку на ім'я голови ВР Дмитра Разумкова. Глава парламенту в свою чергу повідомив, що така заява на його адресу поки не надійшла.

Зеленський доручив встановити причетних до прослуховування

Володимир Зеленський вимагає встановити причетних до запису розмов прем'єр-міністра і представників НБУ.

Глава держави 17 січня зустрівся з керівниками СБУ, Офісу Генпрокурора, МВС, НАБУ, ДБР і Управління державної охорони. Президент доручив правоохоронним органам у двотижневий термін встановити коло осіб, які були присутні на переговорах, і з'ясувати обставини, при яких вони відбувалися.