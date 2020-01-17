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Зеленський Гончаруку: я вирішив дати вам шанс

Новини » Політика     17.01.2020 - 19:32
Зеленський Гончаруку: я вирішив дати вам шанс
Фото: Володимир Зеленський і Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент України провів зустріч з прем'єром і дав вказівки Кабміну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком щодо заяви прем'єра про відставку. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський не прийняв відставку Гончарука, за умови виконання низки невідкладних завдань. Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерів держкомпаній, звільнення керівників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.

"Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно і політично", - заявив Зеленський.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставивши перед урядом низку невідкладних завдань. Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерів держкомпаній, звільнення очільників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом. «Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично», – заявив Президент під час розмови.

Опубліковано Офіс Президента України П'ятниця, 17 січня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні Гончарук подав заяву про відставку президенту через скандал з прослуховуванням.

Як повідомляло РБК-Україна, в мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненому записі Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні. Гончарук нібито називав себе "профаном".

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