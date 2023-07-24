Отношения на расстоянии разрушаются: психолог назвала основные причины

Из-за войны многие пары находятся в разных уголках страны или даже мира. Поддерживать отношения на расстоянии очень непросто у многих пар начинаются серьезные проблемы и порой это приводит к разрыву.

Психолог Ирина Кулик в своем Instagram назвала основные причины, почему парам не удается поддерживать отношения на расстоянии.

Нехватка общения

По словам психолога, общение является основой здоровых отношений, но на расстоянии это может быть более сложной задачей.

Если оба партнера не уделяют достаточно времени и внимания разговорам друг с другом, это может привести к потере эмоциональной близости и чувству отдаленности.

Разные планы и цели в жизни

Со временем во взаимоотношениях может возникнуть разница в планах и целях. Например, один партнер хочет стабильных и серьезных отношений, тогда как другой - больше свободы и независимости. Такие расхождения могут привести к конфликтам и разочарованиям.

Отсутствие доверия

На расстоянии может возникнуть чувства недоверия по причине непонимания действий и намерений второй половинки. Также недостаточный контроль над ситуацией может "подкреплять" эти чувства.

Отсутствие физического контакта

Телесный контакт очень важен в отношениях, поскольку он способствует эмоциональной близости. Однако его отсутствие может негативно отразиться на интимном аспекте отношений и привести к чувству неудовлетворенности.

Нет общего будущего

Если партнеры не могут построить общее будущее или не имеют конкретных планов встреч и переездов, это может привести к унынию и разочарованию.

Важно понимать, что отношения на расстоянии могут быть счастливыми, если оба партнера согласны работать над сохранением связи, взаимопониманием и компромиссами. Однако это может быть сложной задачей и потребовать усилий с обеих сторон.