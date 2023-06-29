Всего одна простая и суровая правда о мужчинах: что нужно знать каждой женщине

Женщины часто теряются в догадках об истинном отношении мужчины. Они склонны оправдывать отсутствие звонков и сообщений занятостью, отсутствие цветов - не романтичностью, а также еще сотни различных оправданий для разных ситуаций.

Но существует всего лишь одна горькая правда о мужчинах, о которой должна помнить каждая женщина. Какая именно - рассказала писательница Мария Хакки на Intelligence.

Что о мужчинах нужно знать всем женщинам

Если мужчина не добивается женщину - значит она ему не интересна. Если он заинтересован в отношениях, то остановить его почти невозможно. Точнее - остановить его может женщина твердым "нет", все остальное для него не помеха и не причина.

Мужчина по своей природе охотник и женщины, которые берут инициативу в свои руки сразу, с первых минут знакомства, делают только хуже. Инстинкт удовлетворен не будет.

Ответить взаимностью активной и настойчивой даме мужчина может. Но есть огромный риск, что серьезно он такие отношения воспринимать не станет и начнет задаваться вопросом, может ли он найти кого-то получше. Мужчине необходимо чувствовать себя охотником, а не наоборот.

Мужчина не заинтересован в отношениях

Многие женщины уверены, что, увидев, как в нем заинтересована женщина, мужчина проявит такой же страстный интерес в ответ. Но есть жестокая правда: любые изощренные оправдания факта, что мужчина пассивен, будут ложными.

Мужчина, который искренне хочет быть с женщиной, будет сам ее добиваться. Если он не начинает "охотиться" и не проявляет никакой заинтересованности в возможных отношениях, женщине придется рано или поздно смириться: она просто ему не интересна. Все просто.

Поначалу заинтересованность женщины может вызвать у него всплеск активности, но со временем все потухнет. Если мужчина хочет быть с женщиной, его ничего не остановит. Разве что сама женщина. Если не хочет - она может хоть звезду с неба ему достать, толку не будет.

Мужчины думают не так, как женщины

Психология мужчины сильно отличается от женской. Осознав, что он чего-то хочет, он делает все, чтобы получить желаемое. Он не стесняется, не боится завоевывать женщину, к которой его влечет.

Он может не открыться сразу и не заявлять о своих чувствах какое-то время прямо, но рано или поздно он даст понять, что вы ему нравитесь.

Так заложено природой и мужчина сам делает свой первый шаг. Он должен держать ситуацию под контролем. И пытается завоевать сердце женщины, которая ему нравится. Так проявляется его мужественность.

А как работает психология женщин?

У них все иначе, и они умеют находить причины, что им что-то нужно или не нужно. Это касается не только материальных благ, но и личных отношений. Женщины находят объяснение и убеждают себя в том, что кто-то нравится или не нравится. Мужчины либо чувствуют влечение, либо нет.

Если он уверен, что у него есть хотя бы шанс на отношения, он начнет "охоту" и приложит все усилия, чтобы быть рядом с ней.

Что женщинам нужно еще знать

Несмотря на то, что "охотиться" начинает мужчина, ей необходимо включиться в процесс и быть открытой к общению. Если она заинтересована в отношениях, то ее сигнал мужчине - быть милой и отзывчивой. Именно это приводит к прекрасным отношениям.

Если же нет, то ее холодность и безразличие быстро сведут все попытки мужчины ее завоевать на "нет". Мужчины, как правило, очень остро воспринимают отказ. Хотя они его получает значительно чаще, чем женщины.

Расстояние не преграда

Женщина может жить на другом конце света, но заинтересованный мужчина найдет способ ежедневно напоминать о своих чувствах. Если мужчина не заинтересован, он даже пальцем не пошевелит, независимо от того, где вы находитесь.

Вы встретили мужчину, который вам понравился? Он хорош собой, приветлив, общителен? Он вам нравится, но романтического интереса не проявляет? Скорее всего, он воспринимает вас как друга.

Если женщина привлекает мужчину, то он не пытается скрыть эмоции и чувства. Он не ведет себя с ней так, как привык общаться с друзьями. Он покажет, как много она для него значит.

Если женщина нравится, он будет писать и звонить. Он пригласит на свидание и будет говорить приятные вещи. И не позволит никому и ничему помешать развитию вашего общения. Мужчины так устроены, и они порой с нетерпением ждут шанса сделать первый шаг.

Если мужчина не проявляет инициативы, не стоит брать его измором. Самое время отпустить эту историю и двигаться дальше. Вы заслуживаете того, кто будет готов доказывать, что заинтересован в вас также сильно, как и вы в нем.