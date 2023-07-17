Шесть проверенных советов, которые помогут поддерживать отношения на расстоянии

Из-за войны многие пары находятся в разных уголках страны или даже мира. Поддерживать отношения на расстоянии иногда оказывается очень не просто, ведь теряется близость партнеров.

Советы, которые помогут вашим отношениям даже несмотря на сотни или тысячи километров, дала психолог Ирина Кулик в своем Instagram.

Поддерживайте связь

Поддерживайте со своим партнером связь, находитесь в контакте с партнером. К тому же важно не забывать об эмоциональной близости.

Пусть вторая половинка на расстоянии, все равно делитесь своими желаниями, страхами, волнениями, радостями и т. д. Также не забывайте об этом же спрашивать у партнера.

Используйте современные технологии на максимум

Сейчас есть очень много разных мессенджеров и различных средств связи. Общество очень многое сделало для того, чтобы иметь возможность общаться с родными и близкими на расстоянии.

Вы можете организовывать совместные обеды, прогулки, поход куда-то, ничего страшного, если вы будете с партнером где-нибудь в телефоне. Это будет способствовать вашей эмоциональной близости.

Делитесь планами

Каждый день спрашивайте у своего любимого человека: "Как день прошел?", "Какие планы на завтра?", "Что (не) понравилось?" и тому подобное. Таким образом, вы будете знать о партнере абсолютно все, что непременно способствует близости и доверию.

Отправляйте сюрпризы

Порадуйте свою вторую половинку чем-нибудь необычным, интересным, задействуйте свою фантазию, насколько это возможно. Также небольшой совет - эта вещь обязательно должна понравиться партнеру и быть для него ценной.

Планируйте совместные путешествия

Сам факт планирования уже создает между вами это чувство, будто вы уже вместе, будто имеете нечто общее. Необязательно организовывать далекую и длительную поездку, можно даже поехать где-нибудь погулять в городе.

Доверие

Доверие - это фундамент, который помогает испытывать парам близость друг с другом. Однако ревность и подозрения могут разрушить любые отношения, даже самые крепкие.