Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з шоу

Голос країни 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни 2020 2 випуск транслюється 26 січня на каналі 1+1. MONATIK, Тіна Кароль, Потап і Дан Балан вибрали собі учасників 10 сезону

Голос країни 2 випуск 10 сезону вийшов 26 січня 2020 року на телеканалі 1+1. Судді проекту Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан вибрали собі співаків, які продовжать участь у ювілейному шоу.

Мультиінструменталіст Сергій Асафатов ще з дитячого будинку вирішив, що буде виступати на великій сцені і в майбутньому стане відомим музикантом. Тому сьогодні Сергій прийшов на проект, щоб довести своїм прикладом, що в житті можливо все. Сергій продовжує боротьбу на проекті у складі команди Монатіка.

Сергій Асафатов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Шістнадцятирічна Карина Балашова мріє вивчити іспанську та англійську мови, щоб, як і Настя Каменських гастролювати по всьому світу і прославляти рідну Україну. Карина продовжить свою участь у шоу в команді Потапа і Насті Каменських.

Карина Балашова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Українець з Канади Алекс Фесяк повернувся на рідну землю, щоб заспівати в ювілейному сезоні вокального шоу. Він переконаний, що українська пісня має звучати далеко за межами України. Саме тому Алекс разом зі своїми друзями в Канаді створив гурт "Дунай", з яким гастролює по всій Америці. Але ніхто з суддів не вибрав співака.

Алекс Фесяк (фото: facebook.com/goloskrainy)

Таксист з Казахстану Ерлан Баибазаров прийшов на проект, щоб розвернути всі тренерські крісла. Співак продовжить участь у шоу в команді Потапа і Насті Каменських.

Ерлан Баибазаров (фото: facebook.com/goloskrainy)

Христина Карабанова прийшла на проект, щоб довести самій собі, що вона здатна на великі звершення і перемоги. Загадкова дівчина потрапила в команду Дана Балана.

Христина Карабанова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Колишній бек-вокаліст учасника "Голосу країни-6" Constantine Марко Квітка прийшов на сцену, щоб розвернути всі тренерські крісла і здобути перемогу в ювілейному сезоні. До Марка розвернулися всі тренери, але учасник хоче продовжувати шлях на проекті в команді Монатіка.

Марко Квітка (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ольга Старушкевич працює менеджером у фітнес-клубі вже сім років, однак мріє співати на великій сцені. Дівчина спеціально для участі в проекті навчилася грати на гавайської гітарі – укулеле. На жаль, вона не пройшла.

Ольга Старушкевич (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ліда Лі - бек-вокалістка MONATIK. Підкоривши зі співаком сцену НСК "Олімпійський", тепер мріє почати сольну кар'єру. Три тренера розвернулися до Ліди, але свій шлях на проекті вона бачить в команді Монатіка.

Ліда Лі (фото: facebook.com/goloskrainy)

Єгор Шагаков - це представник молодого покоління R'n'B музики на Голосі. У нього є власний cover-band в Харкові. Єгор виконав пісню свого кумира Потапа - "China" і отримав прихильність тренера. Тепер він у складі команди Потапа і Насті Каменських.

Єгор Шагаков (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ольга Вороніна - мама вісімнадцятирічної дочки, педагог і співачка, на жаль, далі не пройшла.

Ольга Вороніна (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергій Клейнис - музикант і викладач гри на гітарі. Крім того, хлопець виступає в клубах, пише власні пісні і веде блог про село. Він потрапив в команду Дана Балана.

Рєргей Клейнис (фото: facebook.com/goloskrainy)