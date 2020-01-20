Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Даніель Салем на шоу Голос країни 10 сезон 19 січня (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни 2020 стартував 19 січня на каналі 1+1. MONATIK, Тіна Кароль, Потап і Дан Балан обрали собі учасників 10 сезону

Голос країни 1 випуск 10 сезону вийшов 19 січня 2020 року на каналі 1+1. Зіркові судді Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тані Кароль і Дан Балан обрали собі перших співаків, які продовжать участь у ювілейному шоу.

Головну битву епохи, як охрестили новий сезон Голосу країни, намагатиметься виграти зокрема Олександр Календа – музикант-початківець, який цілих 10 років сумнівався у своїх силах і тільки у ювілейному сезоні шоу наважився не втратити свій шанс. До Олександра розвернулися усі тренери, але він вирішив продовжувати шлях на проекті в команді Діми Монатіка.

Також у команду Монатіка потрапив Сергій Роман. Хлопець народився у маленькому селі на Закарпатті, але з дитинства мріяв про велику сцену. Своїм виступом артист показав, що українська пісня може звучати сучасно.

Крім того, Монатік має у команді Єлизавету Криворучко, яку хоч і називають "королевою бурлеску", але учасниця завжди мріяла сяяти саме на сцені Голосу країни.

А ось у команду Дан Балана пішла… екс-учасниця популярного російського гурту Ленинград Василіса Старшова, яка зараз мріє побудувати сольну кар’єру.

Василіса Старшова і Дан Балан

Своїм голосом підкорив одразу чотирьох тренерів і Назар Яцишин, який працює вчителем історії, та мріє про шоу-біз. Втілювати мрії у життя він буде з Дан Баланом.

До команди Потапа і Насті Каменських увійшла художній керівник центру культури та дозвілля "Слобожанщина" Анастасія Картвелішвілі.

Несподіванкою для багатьох став виступ на Голосі країни Даніеля Салема – учасника шоу Танці з зірками 2019 і ведучий проекту Одруження наосліп. Цікаво, що Салем з дитинства мріяв стати рок-зіркою. Своїм виступом він не лише надихнув свою маленьку донечку і став для неї гідним прикладом, а й заручився підтримкою Тіни Кароль. Тепер він - у її команді.

Так само у команду Кароль потрапила Ольга Мельник, яка вже брала участь у четвертому сезоні шоу Голос країни, але через хворобу її мрія про велику співочу кар’єру не могла здійснитися.

10 сезон Голосу країни стартував 19 січня на 1+1

На жаль, не змогли розвернути жодне крісло Олена Федотова, Олександр Семчук і Марія Тимошенко. Але вони пообіцяли не здаватися і прийти на проект знову.

Хто ще і у які команди котрапить - дивіться у наступному випуску Голосу країни, який вийде 26 січня.