Віра Брежнєва натякнула на розлучення з Меладзе: пізно повертатися назад

Віра Брежнєва (фото: bt-women.com.ua)

Віра Брежнєва поділилася особистими переживаннями

Віра Брежнєва знову підігріла чутки про розлучення з Костянтином Меладзе. Співачка опублікувала в Instagram сумне фото з філософськими словами про те, що "вже пізно повертатися назад". Шанувальники співачки припустили, що вона переживає не найкращий період в особистому житті.

Нагадаємо, що чутки про розлучення продюсера та актриси стали циркулювати декілька місяців тому. Меладзе запідозрили в романі з його екс-підопічною - блондинкою з ВІА-Гри Ерікою Герцег.

Сама ж Віра Брежнєва заперечує розлад у родині, але з її Instagram не так давно раптово зникли спільні знімки з Костянтином Меладзе.

"Вже пізно повертатися назад, щоб все правильно почати. Але ще не пізно рухатися вперед, щоб правильно закінчити..." - підписала співачка сумне фото.

Брежнєва натякнула на розлучення з Меладзе (скрін: instagram.com/ververa)

Шанувальники колишньої учасниці ВІА-Гри дивуються, що ж могло спонукати Віру на такі сумні рядки. Втім, дехто зловтішається, натякаючи на те, що до неї "прилетів бумеранг" за розбиту сім'ю Меладзе.

"Шукайте іншого чоловіка, щоб не доводилося так ностальгувати..." - радить підписниця.

"А в родині вашій все добре?", - поцікавилася користувачка соцмережі.

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