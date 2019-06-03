Голос. Діти: учасники розтопили серця Софії Ротару та Ніни Матвієнко (відео)

Другий випуск шоу Голос. Діти здивував глядачів (фото: прес-служба 1+1)

Другий день "сліпих прослуховувань" на проекті " Голос. Діти 5 не пройшов без сюрпризів

Другий епізод 5 сезону шоу Голос. Діти запам'ятався глядачам не лише виступами юних учасників проекту, але і появою культових артистів.

Так, справжнім сюрпризом для присутніх в залі і для телеглядачів стала поява на шоу Ніни Матвієнко, яка прийшла, щоб підтримати восьмирічну Дарину Віцан. Дівчинка хоче популяризувати українські народні пісні, адже вони, на її думку, найбільш мелодійні і ніжні. Юна вокалістка мріє стати такою ж знаменитою, як Ніна Матвієнко, саме тому вибрала її пісню "Квітка-душа". Дарина вже давно мріяла потрапити на Голос. Діти і пообіцяла мамі, що якщо не пройде в цей раз, то буде пробувати знову і знову. Дівчинка навіть не підозрювала, що за лаштунками її підтримує сама Матвієнко.

"Це світло нашої нації", - прокоментувала виступ співачка і заспівала з дівчинкою дуетом.

Дарина пройшла далі і буде боротися за перемогу в команді Дзідзьо.

Дарина Вицан на шоу Голос. Діти 5

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А 13-летняю Аделіну Іордакі з Молдови, яка розгорнула всі тренерські крісла, і пішла в команду "Время и Стекло", підтримала сама Софія Ротару, побажавши у відеозверненні дівчинці удачі.

"На цьому чудовому проекті Голос. Діти я підтримую мою землячку Аделіну Іордакі. Дорога Аделіна, тобі всього тринадцять, а ти так круто співаєш. Так тримати, я за тебе буду вболівати. Бажаю тобі і всім учасникам цього проекту удачі і хорошого настрою", - сказала Ротару.

Аделіна Іордаки на шоу Голос. Діти 5

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Також на сцені в той вечір блищали:

десятирічна Богдана Шкільна, яка незважаючи на юний вік і проблеми зі здоров'ям, прийшла на проект з дорослою, світлою місією;

Богдана Шкільна на шоу Голос. Діти 5

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10-річний Єгор Уманець з Одеси, який прийшов на проект, щоб довести батькові, що вокаліст - це серйозна професія;

Єгор Уманець на шоу Голос. Діти 5

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семирічна Вероніка Морська з Білої Церкви, яка здивувала всю країну і тренерів.

Вероніка Морська на шоу Голос. Діти 5

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Раніше ми писали про те, що юна українка вразила суддів і глядачів Голос. Діти 5.