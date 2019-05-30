Голос. Діти: виступи учасників шоу сколихнули мережу (відео)
Учасник шоу Голос. Діти 5 (скріншот)
Юні учасники проекту Голос. Діти "підірвали" YouTube
Виступи учасників 1 випуску 5 сезону шоу Голос. Діти сколихнули мережу і потрапили в тренди YouTube.
Так, всього через два дні після перших сліпих прослуховувань відео виступу талановитого 12-річного Олександра Зазарашвілі, який продовжить участь у шоу в команді Наді Дорофєєвої та Позитива з "Время и Стекло", зібрало майже понад півмільйона переглядів і потрапило в тренди відеохостингу.
Олександр виконав складну пісню Селін Діон "All by myself" і зворушив зіркових тренерів і користувачів мережі до сліз.
- Це дитина точно не з нашої планети... Дуже круто!
- Яке серце у дитини велике, такий і талант Бог йому дав величезний. Стільки доброти!
- Пройняв, пробив наскрізь, протаранив, закатав, заліз всередину, вивернув навиворіт і вийшов переможцем наших сердець! Браво!
Скріншот коментарів
- Постійно хочеться його слухати!
- Такий справжній, щирий, добрий дитина! Боже, більше б таких людей у наш світ! Прекрасно і чудово, до мурашок, до сліз! Це приголомшливо!
- Спасибі всьому народу Грузії за це диво!
- Немає у жодній мові слів щоб сказати, наскільки це було круто. Україна відкрита для всіх і мене це дуже тішить. У цього відео будуть мільйони переглядів!
Олександр Зазарашвілі на шоу Голос. Діти
Підкорив всю Україну і виступ 13-річного учасника з Волині Ярослава Карпука. Відео за короткий період набрало понад 340 тис. переглядів на YouTube.
Юний вокаліст виконав знамениту пісню Елвіса Преслі "Can't help falling in love" і повернув всі тренерські крісла. Ярослав вибрав команду Дзідзьо.
Ярослав Карпук на шоу Голос. Діти
Користувачі з усього світу коментую виступ Ярослава:
- До сліз, до мурашок. Діамант! Тримайте міцніше!
- Реінкарнація Елвіса Преслі?
- Спочатку мені здалося, що вокал потужний, гнучкий як у Лео Нуччі, але потім він став такий оксамитовий ліричний баритон як у Елвіса... - безумовно це діамант!
- Поки найкращий, як на мене. А взагалі, якщо так буде далі - це просто ульотний сезон. Скільки талановитих дітей!
- Я кайфую, я просто кайфую...
- Пішли мурашки. Звуковидобування таке ж, як і у Френка Сінатри!
- Черговий раз переконуюся в тому, що в Україні неймовірно талановиті люди. Таке відчуття, що там особливий клімат для голосу! Такі мегаталановиті люди!
Скріншот коментарів
Раніше ми писали про те, чим 5 сезон Голос. Діти відрізняється від всіх попередніх сезонів вокального шоу.
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