Голос Діти 5: дочка Кошового пожартувала про Зеленського та "порвала" зал (відео)

Варя Кошова (фото: прес-служба 1+1)

На Голос Діти 5 сезон Варя Кошова пройшла у фінал

На шоу Голос Діти 5 у 6 ефірі дочка шоумена Євгена Кошового Варвара стала першою суперфіналісткою з команди Джамали. 11-річна зірочка підкорила аудиторію чудовим виконанням хіта "Call Out My Name" The Weeknd і заслужено здобула перемогу у випуску. Відео виступу опубліковано на YouTube-каналі "Голос країни".

Потужний голос і впевненість на сцені дочки лідера студії "Квартал 95" підкорили практично всіх, і після номера ні у кого не виникало сумнівів, що дівчинка потрапить у фінал. Втім, Євген Кошовий помітно хвилювався і тримав кулаки, сидячи в глядацькому залі.

Після виконання пісні Дзідзьо запитав Варю, хто на її думку пройде у фінал.

"Я думаю, це буду я і Микита", - чесно відповіла дівчинка.

"У мене нестандартне питання. Чи вболіває за тебе президент України?" - також поцікавився Дзідзьо.

"Ну як це? Я за нього вболівала, а він за мене ні?!" - пожартувала Варвара і просто "порвала" зал.

На шоу Голос Діти 5 сезон Варвара Кошова пройшла у фінал (Фото: скріншот)

Коментуючи виступ, Надя Дорофєєва зізналася, що Варя особисто її "шокує, вона як бомба".

"Вона дуже виросла, якщо порівнювати її попередні виступи. Мені здавалося, що це як маленька Джамала. Мені подобаються такі справжні люди", - зазначила вона.

У підсумку Джамала вибрала Варвару та Микиту Ачкасова, та із сумом розпрощалася з іншими своїми "вихованцями".

Відео: YouTube / Голос країни

