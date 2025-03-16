"Часы, трусы - все забрали". Потап заговорил о разводе с Каменских

Продюсер и рэпер Потап высказался относительно слухов о проблемах в отношениях с Настей Каменских.

Пара уже длительное время не появлялась вместе на публике, а за границей Потап выступает самостоятельно, без Насти.

Во время недавнего концерта в Майами рэпер позволил себе резкую шутку относительно возможного развода с Каменских.

Выступая на сцене, он заявил, что в случае разрыва с певицей останется ни с чем. Также он выдал, что заключил с ней брак в Америке.

"Я женился на Насте Каменских в Америке. Поэтому мне пи***ц, если я с ней разведусь. Так что ни**ена. Несколько друзей так развелись - часы, трусы, все забрали", - пошутил Алексей.

Однако есть важный нюанс. На самом деле слова продюсера оказались неправдивыми - супруги официально заключили брак в Украине.

Рэпер, похоже, волнуется не столько за имущество, сколько за собственную репутацию. По словам блогера Богдана Беспалова, у Каменских есть серьезный компромат на своего мужа.

"Это значит, что Алексей не уверен в контроле над ситуацией. Либо Настя нашла рычаги влияния, либо угрожает компроматом, которого очень много", - поделился Беспалов.

Во время своего выступления рэпер также привлек внимание публики, поцеловав одну из зрительниц в зале. Этот момент зафиксировала на видео одна из зрительниц.

Исполнитель, в свою очередь, сделал репост кадров в Instagram. Потап поцеловал зрительницу на своем концерте (скриншот)

К слову, в течение более двух лет в сети ходят слухи о разрыве пары, а самому Потапу приписывали отношения с другой женщиной.

Поговаривали, что он изменил Насте с ее близкой подругой - дизайнером Анной Андрейчук, которая ранее была женой Позитива. Впрочем, никакого официального подтверждения этой информации так и не появилось.

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