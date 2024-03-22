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Самое дорогое - часы: Николас Карма рассекретил стоимость лука Притулы (видео)

Сергей Притула и Николас Карма (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Львовский блогер Николас Карма, интересующийся у известных украинцев и случайных прохожих, сколько стоит их образ, посетил гримерку телеведущего и волонтера Сергея Притулы, и спросил звезду о его look.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на Instagram инфлюэнсера.

Сколько стоит образ Сергея Притулы

Отвечая на вопрос о стоимости своей одежды, телеведущий начал с футболки "Можем повторить" с горящим хлопком, отметив, что это подарок.

Сверху у него черный свитшот с вышитым желтым гербом.

"Джинсы Boss стоят примерно 3 тысячи гривен. Жена купила мне тогда, когда в предыдущих джинсах протерлась дырка" ,- пошутил Притула.

Что касается обуви, то кеды Converse он купил во времена "Варяти шоу". Их стоимость - 1800 гривен.

Самыми дорогими в его образе оказались часы от бренда Omega. Аксессуар, говорит Сергей, - это подарок жены на его 40-летие. Точная цена ему неизвестна.

По словам знаменитости, есть определенные люди, которые считают, что он обогащается с волонтерских сборов, и посчитали вместо него стоимость часов - 6 тысяч евро.

Ранее Притула впервые объяснил, как выезжает за границу и зачем ходил в ТЦК.

Также он предупредил украинцев о мошенниках, действующих от его имени.

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