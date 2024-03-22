Годинник найдорожчий: Ніколас Карма розсекретив вартість луку Притули (відео)

Скільки коштує образ Сергія Притули

Відповідаючи на питання про вартість свого одягу, телеведучий розпочав з футболки "Можем повторить" з палаючою бавовною, зазначивши, що це подарунок.

Зверху у нього чорний світшот з вишитим жовтим гербом.

"Джинси Boss коштують приблизно 3 тисячі гривень. Дружина купила мені тоді, коли в попередніх джинсах протерлася дирка" ,- пожартував Притула.

Що стосується взуття, то кеди Converse він купив за часів "Варяти шоу". Їхня вартість - 1800 гривень.

Найдорожчим в його образі виявився годинник від бренду Omega. Аксесуар, каже Сергій, - це подарунок дружини на його 40-річчя. Точна ціна йому невідома.

Зі слів знаменитості, є певні люди, які вважають, що він збагачується з волонтерських зборів, і порахували замість нього вартість годинника - 6 тисяч євро.