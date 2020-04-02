Кліматолог налякав українців прогнозом: голод, біженці та потопи в містах

Потопи в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні є 10 років, щоб уникнути найбільш катастрофічних змін, попередив кліматолог

Глобальне потепління та зміна клімату може викликати в Україні значні проблеми з вирощуванням їжі, загрожує затопленням територій півдня країни і розповсюдженням великої кількості сільськогосподарських шкідників, які раніше не зустрічалися на нашій території.

За словами голови Української кліматичної мережі Іллі Єременка, аномально мала кількість опадів цієї зими, суха земля і маловодность річок вплине на можливості вирощування сільгоспкультур вже в цьому році. Про це передає УНН.

Також вчений акцентує увагу, що в цілому середньорічна температура на планеті підвищується, і перш за все це впливає на водність на доступ до води. Згідно з даними опитування громад в Україні, вже помітні пересихання великої кількості малих річок, а рівень води у великих - падає.

"І така посушливість - це найбільш видимий результат в Україні, в свою чергу це впливає на кількість пожеж, що зростає ", - зазначив кліматолог.

Крім того, випадає кількість опадів, на які не розраховані системи дощової каналізації в Україні, і в деяких містах деякий час після дощу вода може стояти глибиною в метр.

Як наслідок зміни клімату для України Єременко називає можливість підняття рівня моря, що призведе до затоплення великої кількості прибережних територій. Зокрема, південні регіони України, частина Одеси може бути затоплена, а також ще близько 200-250 населених пунктів, причому деякі будуть підтоплені, а деякі - втрачені.

"Щоб в місті неможливо було жити, його не потрібного затопити повністю, достатньо, щоб там раз на рік ставався якийсь шторм, чи вітер піднімав воду до межі міста", - розповів кліматолог.

Крім того, за його прогнозом, річна температура буде зростати, а особливо спекотних днів ставатиме більше, і "сидіти вдома треба буде не через карантин".

"Далі це пов'язано з шкідниками, коли у нас почнуть заводитися такі шкідники, які раніше тут не жили, і велика частина шкідників переживе зиму і не буде морозного періоду", - розповів він.

У зв'язку з тим, що в Україні в результаті зміни клімату не буде повністю руйнівних наслідків, то до країни можуть переселятися кліматичні біженці з інших країн, де неможливо буде жити (наприклад, з Африки або Індії).

Вчений заяляє, що зазначені кліматичні зміни обумовлені збільшенням концентрації парникових газів в атмосфері. Він наголосив, що вирішити проблему можуть всі держави разом, домовившись менше спалювати викопного палива.

Ті ж зміни, які відбуваються зараз, обумовлені відсутністю скорочення викидів парникових газів 20-30 років тому, зазначає експерт і додає, що клімат - дуже інерційна система, і наслідки настають через 20 років.

Єременко зазначає, що є певна межа, після якої зміни клімату будуть взагалі непередбачувані та неконтрольовані, але "поки що ми цю межу не перейшли, у нас є найближчі 10 років для того, щоб уникнути найбільш катастрофічних змін".

Як повідомлялося раніше, у Державному агентстві водних ресурсів заявили про різке обміління в Україні річок і водосховищ через аномальну осінь та зиму 2019-2020 років. Так, вперше за 120 років країна опинилася в ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження у використанні води.